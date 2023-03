Şirkete dönüşen Kızılay'da işçi düşmanlığı: Sendika yetkisine itiraz, işçilere açlık ücreti

TÜRK-İŞ’e bağlı Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya, Kızılay İçecek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, işçiler adına toplu iş sözleşmesi yapabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan aldıkları yetkiyi mahkemeye taşıdığını açıkladı.

Karlıkaya, "Kızılay holdingleşmiş durumda. İçeride işçiler asgari ücrete çalışıyorlar. İçerideki işçiler 'istifa edin' diye mobbinge maruz kalıyorlar. Anayasal haklarını kullanan işçiler, maalesef ki anayasal haklarının kullanılmasına müsaade edilmiyor. Bir yardım kuruluşunun çalışanlarına bu şekilde davranması etik değil. İşçinin sendikaya üye olması anayasal bir hak" dedi.

Sendikanın örgütlenme uzmanı Suat Karlıkaya, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“BİZ DE BUNU NOT ETTİK”

“Herkes Kızılay’ı konuşuyor. Ben de konuyla ilgili bir bilgi vereyim.

Tekgıda-İş Sendikası olarak, Kızılay maden suyu fabrikalarında bakanlıktan yetki aldık. Tabii ki böyle bir yapı ne yapmalı? İşçinin iradesine saygı duymalı. Peki Kızılay yönetimi ne yaptı? Gitti, yetkisiz mahkemede yetkimize itiraz etti. Bunun amacı, süreci uzatmaktır. Sadece halka değil, çalışan işçisine de yabancı, bildiğimiz kâr hırsıyla büyümeye çalışan bir şirket olmuş bu kuruluş. Kuruluş amaçlarından kopmuş. Her şeyi not ediyorsak biz de bunu not ettik.

Konuyla ilgili evrakımızı buradan paylaşmak istedim. Yanlış mahkemede itiraz ettikleri için, 1,5 yılda daha yeni yetkili mahkemesine geldi. Dava devam ediyor.”

“İTİRAZ VESİLESİ İLE MAALESEF Kİ 14 AYLIK BİR KAYBIMIZ OLDU”

Suat Karlıkaya, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bizler Tekgıda-İş Sendikası olarak Kızılay’ın maden suyu işletmelerinde üretimi yapılan Afyon ve Erzincan fabrikalarında yetkiyi aldık Çalışma Bakanlığı’ndan. Biz yetkiyi aldıktan sonra Kızılay işverenleri yetkimize yetkisiz mahkemede itiraz ederek süreci bile bile uzatma yoluna gittiler. Bizler hukukçularımız aracılığıyla bu mahkemenin yetkisiz olduğu itirazında bulunduk. Ancak, bu seferde istinaf mahkemesine taşıdılar. İstinaf mahkemesi de mahkemenin yetkisiz olduğuna karar verdi. Bu sefer Kızılay yetkilileri, yargıtaya taşıdı. Bizim bu itiraz vesilesi ile maalesef ki 14 aylık bir kaybımız oldu. Şu anda mahkememiz yetkili mahkeme, Çağlayan Adliyesi’nde görülüyor.

“KIZILAY HOLDİNGLEŞMİŞ DURUMDA”

Burada anlatılmak istenen husus şu, Kızılay gibi bizlerin yardımları ile destekleri ile küçüklüğümüzden beri gözümüzde büyümüş bir kurumun maalesef ki gelmiş olduğu nokta, işçi haklarının yenilmesi, anayasaya aykırı hareket. Bunlar Kızılay’ın bir şirket olduğunun gerçeği durumunda. Üzülerek görmekteyiz, üzülerek yaşamaktayız, bu depremle beraber başımıza gelen musibetlerin bir kısmına da bu yönden de bakılması gerekiyor. Kızılay holdingleşmiş durumda. İçeride işçiler asgari ücrete çalışıyorlar. İçerideki işçiler istifa edin diye mobbinge maruz kalıyorlar. Anayasal haklarını kullanan işçiler, maalesef ki anayasal haklarının kullanılmasına müsaade edilmiyor. Bir yardım kuruluşunun çalışanlarına bu şekilde davranması etik değil. İşçinin sendikaya üye olması anayasal bir hak.

“KIZILAY’IN BUGÜN YAPMIŞ OLDUĞU ŞEY KESİNLİKTE AHLAKİ DEĞİLDİR”

Bu ülkenin Çalışma Bakanı televizyonlarda ‘Asgari ücret, alınabilecek en küçük asgari ücrettir. İşçiler örgütlenin, sendikalı olun’ çağrısını yaparken, bu ülkede bir yardım kuruluşunun sendikal baskılar yapması, sendikalaşmaya karşı tavır alması cidden ibretlik bir öyküdür. Bu sebepten dolayı da bu konuların detaylıca konuşulması gerekiyor. Kızılay’ın bugün yapmış olduğu şey kesinlikte ahlaki değildir. Kesinlikle etik değildir. Resmen vahşi kapitalizmin ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Bir deprem oldu ve insanlar enkazın altında kaldı, sadece enkazın altında kalan canlar değil. Bizim ruhlarımız da kaldı. Büyük toplumlar, kültürlü toplumlar anayasal haklara, yargıya, hukuka saygılı olan toplumlardır. Bu husus için mücadelemiz devam edecek. Kızılay’ın çalışanı işçiler ile Tekgıda-İş Sendikası’nın mücadelesi her zaman devam edecek.”

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye gerekli yardımı yapmayan Kızılay'ın, Ahbap Derneği'ne çadır ve gıda sattığı ortaya çıkmıştı.