Deprem bölgesinde önümüzdeki ay 25 bin doğum bekleniyor

GERÇEK GÜNDEM /

Hükümet deprem bölgesindeki yaşantıyı kontrol altına almakta zorlanadursun Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) üçüncü kez güncellediği Türkiye Depremi Durum Raporu’ndaki tahmini/yaklaşık rakamlara bakılınca bölgeyi kritik günlerin beklediği anlaşılıyor.

ETKİLENEN NÜFUS RAKAMLARI

Rapora göre 11 ilde depremden etkilenen toplam nüfus 15,8 milyon. Bunun 1,7 milyonu mülteci; 2,6 milyon 15-24 yaş arası gençten oluşuyor. Buna ek olarak, bu sayının 4,1 milyonunu üreme çağındaki kadın sayısını oluşturuyor. Bölgede hamile kadın sayısının 226 bin, önümüzdeki ay gerçekleşmesi beklenen doğum sayısının ise 25 bin olduğu belirtiliyor. Hal böyleyken bölgedeki sağlık hizmetleri bu ihtiyacı karşılamaktan uzak görünüyor.

KADIN SAĞLIĞI ZOR DURUMDA

UNFPA raporuna göre deprem bölgesindeki kadın doğum hastaneleri ve çok sayıda birinci basamak sağlık kuruluşları da dahil olmak üzere 15 hastanenin hasarlı durumda. Depremzedelerin sağlık hizmetlerine ile mevcut sağlık hizmetlerinin bilgisine erişiminde zorluklar yaşanıyor. Hamile ve emziren kadınlar ile HIV yaşayanların acil ihtiyaç sahipleri arasında olduğu belirtilen raporda hijyen ve öz bakım malzemeleri ile ilgili temel ihtiyaçlara erişimin ciddi bir sorun olmaya devam ettiğinin altı çiziliyor. Sıhhi tesislerin/veya menstrüel hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak güvenli alanların olmaması, kadınların ve kız çocuklarının temel hijyen ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri güvenli alanların olmamasının kadınların ve kız çocuklarının temel hijyen ve üreme sağlığı gereksinimlerini onurlu bir şekilde karşılamalarını zorlaştırdığı belirtiliyor.

Bu rakamlar doğrultusunda UNFPA, güvenli doğum yapmak ile şiddet ve istismardan uzak yaşamak da dahil olmak üzere kadın ve kız çocuklarının sağlığını ve haklarını korumak için ortaklarıyla birlikte çalışmalarını güçlendirme kararı aldığını bildirdi. Bugüne kadar 6648 kişiye ulaşıldığı belirtilen raporda hayat kurtaran insani desteğin sağlanması için Acil Destek Çağrısı ile 19,7 milyon dolar talep edildiği, bunun %17’sinin karşılandığı açıklandı.

BAZI RAKAMLARLA UNFPA FAALİYETLERİ

23 Şubat itibarıyla deprem bölgesinde,

1800 kişiye cinsel sağlık ve üreme sağlığı danışmanlığı ulaştırıldı

1800 kişiye toplumsal cinsiyete dayalı şiddet danışmanlığı sağlandı

5500 kişiye kadın sağlığı ve anne bebek kitleri ulaştırıldı

700 Üreme sağlığı malzemesi dağıtıldı

Raporda devam eden çalışmalara da yer veriliyor. Buna göre 250 bini üreme çağındaki kadınlar olmak üzere 1 milyon nüfusun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 315 acil durumlar için üreme sağlığı kiti ile 20 bin kadın ve 5 bin anne-bebek kiti için sipariş verildiği bildiriliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem