Depremin yıktığı Hatay'da salgın endişesi: 'Uyuz ve bit vakaları olağanüstü yayılmaya başladı'

GERÇEK GÜNDEM /

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremde adeta yerle bir olan Hatay’da daha sonra meydana gelenler afetin boyutunu artırdı. Çok sayıda yurttaş evsiz kalırken çadırların yetersiz olması nedeniyle sağlık sorunları ile de karşı karşıya kalıyor. Hatay’da birçok yerde şebeke suyu olmaması, tuvalet ve banyo ihtiyacının karşılanamaması salgın hastalıkları beraberinde getiriyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DEFNE’YE KAMP KURDU

Hatay’ın köylerinde yaygınlaşan, salgın tehlikesi yaratan hastalıklara karşı gönüllü doktorların çalışmaları sürüyor. Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık Emekçileri Sendikası ekipleri bölgede görev yapıyor. Sağlık çalışanları Hatay’ın Defne ilçesinde Sevgi Parkı’nın bulunduğu bölgede kamp kurdu. Sağlık çalışanları kamp noktasından hareket ederek her gün köy köy dolaşıyor ve depremzedelerin tedavi edilmesi için mücadele ediyor.

DEPREM BÖLGESİ HATAY’DA UYUZ VE BİT VAKALARINDA ARTIŞ

Depremlerin ardından 21 gün geçmesine rağmen yaşam şartlarının daha da kötüye gittiği Hatay’da görev yapan Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Doktor Bulut Ezer, Gerçek Gündem’e yaygınlaşan uyuz ve bit vakaları hakkında son durumu anlattı.

Doktor Bulut Ezer, su ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanması hakkında sorunların devam ettiğini aktararak; “Uyuz vakaları ve bit vakaları çok fazla. Bit vakaları özellikle çadırlarda olağanüstü yayılmaya başladı insanların toplu yaşam alanları olduğu için. Bunlarda temizlik ana kriter” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Doktor Bulut Ezer’in açıklamaları şöyle oldu:

UYUZ VE BİT VAKALARI ÇOK FAZLA

İnsanlar çamaşır ve bulaşıklarını yıkamak için leğenlerini kullanıyorlar. Birçok yerde şebeke suyu yok. İnsanlar dışarıdaki suları kullanıyorlar. Uyuz vakaları ve bit vakaları çok fazla bu dönemde. Özellikle çadırlarda yayılmaya başladı. Gittiğimiz köylerde bunu görüyoruz.

İLAÇLARIN YIKANMASI, VÜCUTTAN UZAKLAŞTIRILMASI GEREKİYOR

İnsanlara verdiğimiz ilaçların kullanım şemasında (özellikle bitte) kullandıktan yarım saat, bir saat sonra yıkanması gerekiyor. Su ısıtıp soba, ateş üzerinde; leğende yıkama gerçekleşebiliyor. Uyuzda da kullanılan ilacın vücuttan uzaklaştırılması lazım. Eğer uzaklaştırılmazsa daha ağır tahrişe yol açıyor.

TEMİZLİK ANA KRİTER

Bit vakaları özellikle çadırlarda olağanüstü yayılmaya başladı insanların toplu yaşam alanları olduğu için. Bunlarda temizlik ana kriter. Bir kere bulaş gerçekleşti mi çadırda yaşayanların hepsine bulaş gerçekleşiyor.