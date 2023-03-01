KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt: Sabit taksitle sosyal konut üretilebildiğini gösterdik

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 11 ilde ağır yıkım yaratan depremlerin ardından, olası İstanbul depremi ana gündem maddelerinden biri haline geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekibiyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, 'İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı açıkladı.

Bilim insanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, İstanbul Su İşleri ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ) Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkan Prof. Dr. Ayşe Erdinçler, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar birer sunum yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, "Öncelik her zaman can güvenliği olmalı. Eğer bu yöntemler tüm paydaşlar ile birlikte hayata geçirilirse tahminlerin ötesinde gerçekçi bir şekilde, hızlıca kentleri dayanıklı hale getirebiliriz. Sabit taksitle sosyal konut üretilebildiğini gösterdik. Riskli yapıların yenilenmesi sürecinde vatandaşlarımıza güven veren, sürdürülebilir yöntemler sunmak zorundayız. Güçlendirme konusunda da aktif rol alacağız" dedi.

"ÖNCELİK HER ZAMAN CAN GÜVENLİĞİ OLMALI"

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, kendisinin de bir mühendis olduğunu belirterek, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu bilinciyle hareket ettiğini söyledi. Önceliğin her zaman can güvenliği olması gerektiğini vurgulayan Kurt, "Eğer bu yöntemler tüm paydaşlar ile birlikte hayata geçirilirse tahminlerin ötesinde gerçekçi bir şekilde hızlıca kentleri dayanıklı hale getirebiliriz" dedi.

Kurt, kurumun sosyal konut politikası ve riskli yapıların güçlendirilmesi konusunda şunları söyledi:

"SOSYAL KONUTLAR, KESİNLİKLE SABİT TAKSİT SECENEĞİYLE VATANDAŞLARA SUNULMALI"

Sosyal konut, merkezine insanı alan, tasarım odaklı projelerden meydana gelen ve bulunduğu ilde belli süre ikamet eden, evi olmayan vatandaşlara sunulan uygun ödeme planlı projeler olmalıdır. Barınma krizinin olduğu dönemde, evi olmayanlar için sosyal konut üretilmesi çok önemli. Devletimiz bu konuda adımlar atmaktadır, ancak sosyal konutlar kesinlikle sabit taksit seçeneği ile vatandaşlara sunulmalı. Biz İBB çatısı altında KİPTAŞ olarak, bu dönemde toplam 2 bin 96 bağımsız birimden oluşan 4 farklı projede sabit taksit uyguladık. Toplam 241 bin 776 adet başvuru aldık ve bu projelerimizin hepsini normal taahhüdümüzden erken teslim ettik. Yani sabit taksitle sosyal konut üretilebileceğini test etmiş olduk. En son teslim ettiğimiz sosyal konut projemiz olan Tuzla Aydınlık Evler'in temelini 13 Aralık 2021’de attığımızda asgari ücret 4 bin 250 TL iken biz 3 bin 360 TL sabit taksitle 120 ay vadede satışa sunduk ve projemizi 13 ayda teslim ettik. Ve bugün asgari ücretin 8 bin 506 TL olduğu düşünüldüğünde 3 bin 363 TL sabit taksitin ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

GÜVEN VEREN, KAR AMACI GÜTMEYEN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YÖNTEM SUNULMASI ŞART"

Maalesef depremler ile yaşamasını öğrenmek zorunda olan bir coğrafyadayız. Riskli yapıların yenilenmesi sürecinde vatandaşlarımıza kamu otoritesi gözetiminde güven veren ve kâr amacı gütmeyen sürdürülebilir bir yöntem sunulması şart. Bunlar ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızın faydalanabileceği yöntemler olmalı, işlemlerini yaparken hiçbir aracıya veya tanıdığa gerek kalmamalı.

Biz bu kapsamda İBB çatısı altında şehircilik grubu şirketlerinin iş birliği ve KİPTAŞ garantörlüğünde 5 Temmuz 2021’de 'İstanbul Yenileniyor' sistemini kurduk. Ve İstanbullulara dedik ki, 'Bulunduğunuz yapı, 2000 öncesi inşa edilmiş ise ve riskli olduğunu düşünüyorsanız tek yapı veya site fark etmez, İstanbul Yenileniyor platformuna başvurun, uzlaşın, sizleri inşaat maliyetine yenileyelim. Tıpkı; Bağcılar, Beylikdüzü, Güngören, Eyüpsultan, Fatih, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Kartal gibi tahliye, yıkım, yapım ve teslim sürecini devam ettirdiğimiz 26 ilçedeki projelerimiz gibi.

"KİPTAŞ GEÇMİŞ DÖNEME GÖRE 5 KAT FAZLA SAYIDA RİSKLİ YAPIYA ÇÖZÜM ÜRETTİ"

İstanbul’un yapı dayanıklılığını artırmak adına 29 farklı noktada 16 bin 15 bağımsız birimden oluşan projenin bir kısmını teslim ettik bir kısmı devam ediyor. Bu dönemde KİPTAŞ’ın yıllık ortalamada geçmiş dönemden tam 5 kat fazla sayıda riskli yapıya çözüm ürettiğini biliyor muydunuz? Ve bu fark; uzlaşmalarını tamamladığımız prosedürleri devam eden projelerden sonra 10 katına çıkacak. İstanbul Yenileniyor’a bugüne kadar 17 bin 529 adet başvuru yapıldı. Bu şu anlama geliyor 1 milyon 350 bin insanımızın yaşadığı 369 bin 453 riskli yapıda vatandaşımız, 'Biz inşaat maliyetini karşılayarak, yapılarımızı yeniletmek istiyoruz' diyor. Biz bu işe başladığımızdaki inşaat maliyetleri ile bugünkü inşaat maliyetleri arasında tam 7 kat artış var. Bizim tek yapmamız gereken merkezi yönetimle ile birlikte tıpkı sosyal konut ve orta gelir konut kampanyalarındaki gibi düşük faizli uygun ödeme planlarını riskli yapıda yaşayan vatandaşlara sunmak olmalı.

"ELVERİŞLİ OLAN RİSKLİ YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNE DE HIZ VERMELİYİZ"

Tabii yenilenme süreçleri kadar, kentlerimizdeki kırılgan yapı stokunu ayakta tutup, insanlarımızın olası bir depremde canlı bir şekilde bu yapılardan çıkmasını sağlamak için mühendislik olarak elverişli olan yapıları güçlendirme süreçlerine de hız vermeliyiz. Aslında yapılarda güçlendirme yasal olarak hayatımıza 2007 yılında girdi, ancak gerekli şekilde yaygın kullanılmadı. İBB çatısı altında şehircilik grubu şirketleri iş birliğinde KİPTAŞ koordinasyonunda üniversitelerle bu ay içinde güçlendirme süreçlerinde de aktif rol alacağımız sistemimizi hayata geçiriyoruz. İBB hızlı tarama testi yaptıran ve yapıları riskli çıkan, güçlendirmeye uygun ve ruhsata tabi olacak yapılarda oturan vatandaşlarımıza, kendi aralarında uzlaşı sağlarlarsa, İstanbul Yenileniyor platformu üzerinden bize başvurmaları halinde, maliyetine, uygun ödeme planı ile güçlendirme hizmetinden faydalanmalarını üniversitelerimizle iş birliği içinde sağlayacağız.

"UZMANLAR TARAFINDAN HAZIRLANAN HİBRİT ÇÖZÜMLERLE İLERLEYECEĞİZ"

Uzmanlar tarafından hazırlanacak güçlendirme projeleri doğrultusunda, karbon elyaf, bazalt lif, gerekirse betonarme manto, çelik profiller gibi tekniklerin birlikte uygulandığı hibrit çözümlerle ilerleyeceğiz. Amaçlarımızdan biri can kaybını en aza indirecek hızlı çözümler üretmek. Diğeri ise; ülkemizde güçlendirme teknolojisinden, mümkün olan tüm yapıların faydalanmasına katkı sağlayarak olası bir deprem öncesi İstanbul’u dayanıklı hale getirmek için zaman kazanmak."

Kaynak: ANKA