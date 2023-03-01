Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da deprem seferberliğini başlattı: Her şeyi sıfırdan başlatıyoruz; düzeni değiştirmek zorundayız

GERÇEK GÜNDEM /

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 7 üzeri büyüklükte deprem beklenen İstanbul için yapılan hazırlıklar yeniden gündemde.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Deprem Seferberlik Planı için düzenlenen toplantıda açıklamada bulundu.

İmamoğlu, "Bu kadim şehri depreme dirençli hale getirebilmek için her şeyi sıfırdan başlatıyoruz. Ekiplerimiz ve bilim insanlarımız çalışmalarına aralıksız devam edecek" diye konuştu.

İBB'DEN KİRA YARDIMI VE KREDİ İMKANI

Diğer yandan İstanbul İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbul'da dar gelirli vatandaşların evlerinin yenilenmesi ve riskli konutların dönüştürülmesi için kredi sunulacağını açıkladı.

Çağlar kendiliğinden çökme riski bulunan binalar için yapılacak uygulamayı; "İstanbul genelinde hızlı tarama testlerinde deprem güvenliği sıfıra yakın, kendiliğinden çökme riski taşıdığını tespit ettiğimiz 318 binada oturan vatandaşlarımıza bakanlığın belirlediği limitin 3 katı kira yardımı taahhüt ediyoruz" sözleriyle duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

HEPİMİZ İÇİN HİÇBİR ŞEYİN ESKİSİ GİBİ OLMAYACAĞI BİR SÜRECİN BAŞLANGICI

6 Şubat 2023 ne yazık ki hepimiz için hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı sürecin başlangıcı. Bu deprem millet olarak hepimizi harekete geçirdi. Bütün milletimizin başı sağ olsun. İBB olarak tümden harekete geçerek ilk günden afet bölgesine koştuk. Sadece AFAD'ın bizi eşleştirdiği Hatay'da değil bütün bölgeye elimizden ne geliyorsa ulaştırmak için gayret ettik. Gücümüz yettiğince sürdürülebilir biçimde yaraların tümden sarılması anına kadar İstanbul halkı adına Büyükşehir Belediyesi olarak o bölgede olacağımızı belirtmek istiyorum. 2 bine yakın personelimizin halen Hatay'da bulunduğunu belirtmek istiyorum.

NORMAL YAŞAMIMIZI SÜRDÜREMEYİZ

Artık hayatımıza eskisi gibi devam edemeyeceğimizi hepimiz çok net olarak biliyoruz. On binlerce canımız hala belki göçük altında enkazlardan çıkarılıyorken biz normal yaşamımızı sürdüremeyiz. Hiçbirimizin buna hakkı yok. Hepimizin her şeyi yeni baştan düşünmeye son derece yüksek ihtiyacı vardır. Depremi ülkemizin birincil sorunu kabul etme zorunluluğumuz var. Deprem bu kadim topraklar için bir gerçekliktir.

GÜÇLÜ BİR İNİSİYATİF ALIYOR, DÜZEN DEĞİŞTİRİYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak güçlü bir inisiyatif alıyoruz, düzen değiştiriyoruz. Düzeni değiştirmek zorundayız. Düzen değiştirmek cesaret ister. Cesur olabilmek için önce yanlış giden bir sürecin, düzenin parçası olmaktan net olarak kurtulmak gerekir.

İBB yıllardır bu konuyu konuşuyor, 1999 yılından beri. Ancak bu düzene kalıcı ve cesur bir şekilde değişim adına gerekli adımları atamamıştır.

Deprem dirençli İstanbul için yüksek bir seviyeli seferberlik başlatıyoruz. Bu pek ala mümkündür. Var olmak, yaşamak istiyorsak mümkün olmak zorundadır. Deprem İstanbul için kaçınılmaz bir gerçek ve gerçek anlamda beka meselesidir. Tarihini saatini bilmiyoruz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki deprem bu kentte yaşanacaktır. Eğer millet olarak bu kadim topraklarda neslimizi yaşatmak istiyorsak deprem dirençli yerleşim alanlarını mutlaka hızlıca oluşturmak zorundayız. Tüm halkımızla birlikte çalışmak ve birlikte başarmak istiyoruz.

BİLİM YEGANE IŞIĞIMIZDIR

Gerçekçi stratejilere mutlaka ihtiyacımız vardır. Kaynağa ihtiyacımız vardır. Sorunun devasa büyüklükte olduğunu hepimiz biliyoruz. İşbirliğine ihtiyacımız vardır. Her kesimin harekete geçmesi ve geçirilmesi gerekiyor. Her kesimin harekete geçmesi ve geçirilmesi gerekmektedir.

Bilime ihtiyacımız var. Bilim yegane ışığımızdır. Dün olduğu gibi bilimin söylediklerini görmezden gelerek yolumuza devam ettiğimizde canımızı yakan, sayısını söylemekte ve sayısını beyan etmekte bile zorlandığımız on binlerce insanımızı kaybettiğimizde yaşadığımız acıyı defalarca yaşarız. Görmezden gelerek yolumuza devam etmemiz mümkün değildir.

BÜGÜN YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ

7 bilimsel kuruldan gelen raporları paylaşacağız. Bu kadim şehri depreme dirençli hale getirebilmek için her şeyi sıfırdan başlatıyoruz. Ekiplerimiz ve bilim insanlarımız çalışmalarına aralıksız devam edecek. Yapılması gereken devasa işler var. İşin mali boyutuyla mevzuatıyla İBB'nin ötesinde çok daha büyük bir durum olduğunu hepinizin gözlerinin önüne sereceğiz. Bugün yeni bir güçlü başlangıç yapıyoruz.

DEPREME HAZIRLIK KONUSUDNA İŞBİRLİĞİNE YANAŞMAYAN KİM VARSA KOLTUKLARINI BIRAKACAK, EVİNE DÖNECEK

Valilikten dün itibariyle davetler aldık. Hem cuma hem pazartesi katılacağımız AFAD bünyesinde toplantılar var. Bu toplantılar ve sonrasında olacak bütün toplantılardan sonra kamuoyunu en üst seviyede bilgilendireceğimizi, söyleyeceklerimiz ve takip edeceklerimiz üzerinden de toplumla işbirliği yapacağımızı şimdiden duyurmak isterim. Kahramanmaraş depremi bu ülkenin, güzel memleketimizin yöneticilerini bir yol ayrımına getirmiştir ve getirmelidir. Artık ya hep birlikte harekete geçeceğiz ya da depreme hazırlık konusunda işbirliğine yanaşmayan kim varsa koltuklarını bırakacak, evine dönecek. Başka bir yolu yok. Çok hızlı, çok net, çok kararlı olmak ve hep birlikte harekete geçmek zorundayız. Boş söze de kimsenin tahammülü kalmadı. Bu boş sözü ben söylüyorsam benim için de geçerli. Memleketin hangi makamında bulunan kişi varsa onun için de geçerli. Zaman somut öneri, somut çözüm, somut icraat zamanıdır. Bu saat itibariyle bilinsin ki prensiplerinden taviz veren hiçbir kurum milletine hesap veremez.

Gelin İstanbul ve Marmara Deprem Konseyi'ni kuralım. Bu işi bütünlükçü olarak ele alamazsak çözüm oluşturamayız. Afet hazırlık dahil bütçemizi revize etmeliyiz. Deprem için bütçemizi ayırmalıyız. Bir çok alamda mevzuat çalışmasının öneriyoruz.

İstanbul için kanun çıkartılması zorunluluktur. İmar affını hayatımızdan çıkartmalıyız. Geleceğimiz için ihanet olarak görmeliyiz. Anayasal düzenleme yapmalıyız.

İstanbul durursa Türkiye durur.

Kaynak: Gerçek Gündem