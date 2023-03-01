İstanbul’un ilçe ilçe risk haritası açıklandı: En sağlam ve riskli bölge neresi?

Elbette deprem fırtınasından söz edebiliriz. Ama bu normal. Deprem bir an değil bir süreçtir. Yerin dengelenmesi için bu artçıların yaşanması gerekiyor. Bugünkü Malatya'daki deprem bölgedeki gerilimden dolayı oldu. Tam Doğu Anadolu fayın üzerine oturmuyor. Doğanşehir'den gelen bir fayın kuzeydoğu ucuna denk geliyor” dedi.