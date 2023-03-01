İstanbul’un ilçe ilçe risk haritası açıklandı: En sağlam ve riskli bölge neresi?
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölge sürekli olarak artçı depremlerle sarsılıyor. Gece saatlerinde ise İzmir açıklarında meydana gelen deprem beklenen İstanbul depremini akıllara getirdi. İstanbul’daki çok riskli ilçeler açıklanırken, depreme karşı en dayanıklı bölgeler de belli oldu.
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında beklenen İstanbul depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki İstanbul'un en sağlam bölgesi neresi? İstanbul’da en riskli ilçe hangisi? İşte tüm detaylar…
CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"3 DAKİKADA BİR ARTÇI NORMAL Mİ?
‘3 dakikada bir artçı deprem normal mi?’ sorusuna yanıt veren Şükrü Ersoy, “1 yıldan 2'den büyük 24 bin deprem olur Türkiye'de. Her ay 2 bin tane deprem. 10 bin depremi 2 bine böldüğünüz depremi 5 ay yapar. 5 ayda olması gereken deprem 3 haftada oldu.
Elbette deprem fırtınasından söz edebiliriz. Ama bu normal. Deprem bir an değil bir süreçtir. Yerin dengelenmesi için bu artçıların yaşanması gerekiyor. Bugünkü Malatya'daki deprem bölgedeki gerilimden dolayı oldu. Tam Doğu Anadolu fayın üzerine oturmuyor. Doğanşehir'den gelen bir fayın kuzeydoğu ucuna denk geliyor” dedi.