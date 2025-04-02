Sinop'un Saklı Cenneti Turizme Kazandırılacak

Sinop'un Ayancık ilçesinde yöre halkı tarafından bilinen Söküçayırı Şelalesi'nin tanıtımı yapılarak turizme kazandırılması hedefleniyor.

İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Söküçayırı köyü sınırları içinde yer alan şelalede sular yaklaşık 20 metre yükseklikten kayaların üzerine dökülüyor.

Çevresi engebeli kayalıklar ve ağaçlarla çevrili olan ve bugüne kadar saklı kalan şelaleye ulaşım da zor sağlanıyor.

Köy muhtarı Hasan Akın, şelaleyi sosyal medyadan gören bazı vatandaşların ziyaret ettiğini söyledi. Muhtarlık olarak şelalelerini daha çok kişiye tanıtmak istediklerini vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

"Şelalemizi en kısa zamanda tanıtacağız ve turizme açacağız. Ana yoldan şelaleye ulaşım için ahşap merdiven yapacağız. Böylelikle ulaşımı kolaylaştıracağız. Köyümüze sürekli ziyaretçilerimiz geliyor ama ilçemizde yaşanan sel afetinden sonra dere yatağı bozulduğundan şelaleye ulaşım zor. Yapılan çalışmalar sonucunda köyümüzü ve şelalemizi tanıtmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA