Şarampole Devrilen Otomobilden Sağ Çıktılar

Mardin'de meydana gelen feci kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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Şarampole Devrilen Otomobilden Sağ Çıktılar

Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i bebek, 3 kişi yaralandı.

M.N.D. (23) idaresindeki 58 ZC 798 plakalı hafif ticari araç, kırsal Barıştepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki D.D. (21) ve E.D. (1) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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