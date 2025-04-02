Şarampole Devrilen Otomobilden Sağ Çıktılar
Mardin'de meydana gelen feci kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i bebek, 3 kişi yaralandı.
M.N.D. (23) idaresindeki 58 ZC 798 plakalı hafif ticari araç, kırsal Barıştepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki D.D. (21) ve E.D. (1) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: