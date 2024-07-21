Sinop'ta Feci Kaza! 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var

Sinop - Ayancık karayolunun 36. kilometresindeki İncirpınarı mevkiinde trafik kazası yaşandı. Ö.K. idaresindeki otomobil, Ayancık ilçesinden Sinop istikametine seyir halindeyken, yolun sol tarafındaki akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştı. Otomobil o esnada, aynı istikamette seyir halinde olan ve sollamaya çıkan O.A.'nın kullandığı araçla çarpıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazada, otomobil sürücüsü Ö.K. ile çarpıştığı otomobildeki O.A., F.U., K.A., U.A. ve E.S. yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada Müyesser Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA