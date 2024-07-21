Adana'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adana’nın Aladağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Adana’nın Aladağ ilçesinde saat 05.55’te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi derinliği ise 9.26 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak aktardı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin derinliği 3.1 km olarak ölçüldü.