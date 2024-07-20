Yozgat'ta Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araçla ile otomobil çarpıştı. Kazada üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

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Yozgat'ta Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Edinilen bilgilere göre, kaza Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu’nun Gökçekışla köyü yakınlarında meydana geldi. Yozgat istikametine doğru seyir halindeki Ahmet Alperen Dolgun (22) yönetimindeki 66 ACB 346 plakalı hafif ticari araç, Gökçekışla köyü yakınlarında şerit değiştirince karşı yönden gelmekte olan Akdemir Adıgüzel (28) yönetimindeki 38 AFE 961 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ticari araç sürücüsü Ahmet Alperen Dolgun ile otomobilde bulunan Adil Adıgüzel (52) ve karısı Menekşe Adıgüzel (50) olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü Akdemir Adıgüzel, ambulansla Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı duyup, olay yerine gelen ölenlerin yakınları, kazayı görünce sinir krizleri geçirdi. Araç içerisindeki yakınlarına ulaşmaya çalışanları, jandarma güçlükle uzaklaştırdı, sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

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Yozgat Trafik kazası
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