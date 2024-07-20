Elektrik Akımı Faciası Soruşturmasında Yeni Gelişme

İzmir'in Konak ilçesinde yağmur sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada 14 kişinin tutuklanmasının ardından 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Elektrik Akımı Faciası Soruşturmasında Yeni Gelişme

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz Cuma günü kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirmiş, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalanmıştı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve arkadaşı İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısı 35'e yükselmişti. Şüphelilerden 33'ü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yakalanan şahıslardan 6'sı ifade sonrası savcı talimatıyla serbest bırakılmıştı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenilmişti.

Devam eden soruşturma kapsamında 5 kişiye daha gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 1'inin yurtdışında olduğu, diğerinin de kanser tedavisi gördüğü öğrenilirken; haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ü yakalanmıştı. Yakalanan şüpheliler sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Ardından Bursa'da Da Elektrik Faciası! Boruyu Tamir Etmek İsterken Akıma Kapıldıİzmir'in Ardından Bursa'da Da Elektrik Faciası! Boruyu Tamir Etmek İsterken Akıma KapıldıGüncel

İzmir'deki Elektrik Akımı Faciasında Yeni Gelişme! 27 Şüpheliden 14’ü Tutuklandıİzmir'deki Elektrik Akımı Faciasında Yeni Gelişme! 27 Şüpheliden 14’ü TutuklandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İzmir Elektrik
Son Güncelleme:
Sokak Köpeğine Sopalı Saldırı! Saldırganlar Serbest Bırakıldı Köpeğe Sopayla Saldırıp En Ufak Ceza Almadılar
Aras Bulut İynemli'nin Gerçek Mesleğini Duyanlar Çok Şaşırıyor... Siz de Şaşıracaksınız Aras Bulut İynemli'nin Gerçek Mesleğini Duyanlar Çok Şaşırıyor... Siz de Şaşıracaksınız
Alman Devi Deutsche Bank'tan Yeni Türkiye Raporu: Merkez Bankası Ne Zaman Faiz İndirecek? Merkez Bankası Ne Zaman Faiz İndirecek?
Yeşil Fasulye İle Hazırlanan Atıştırmalık... Patates Kızartmasını Tahtından Etti Yeşil Fasulye İle Hazırlanan Atıştırmalık... Patates Kızartmasını Tahtından Etti
ÇOK OKUNANLAR
Tarihi Seçim Sonrası Kritik Anket! CHP ve AKP'nin Oylarında Son Durum Ne? CHP ve AKP'nin Oylarında Son Durum Ne?
Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha
Emekliler İçin Korkutan Senaryo! 'Kök Maaş' Tehlikesi Yine Kapıda 'Kök Maaş' Tehlikesi Yine Kapıda
Ne Altın Ne De Döviz! İşte Geçen Hafta En Çok Kazandıran Yatırım Araçları Parasını Buna Yatıran Kazandı
İki Profesörden Korkutan Deprem Sonrası Açıklama Uzman İsimlerden Korkutan Açıklamalar