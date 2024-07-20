Sokak Köpeğine Sopalı Saldırı! Saldırganlar Serbest Bırakıldı

İktidarın sokak hayvanlarının katledilmesinde ısrarcı olması her kesimden büyük tepki toplarken, "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile hedef gösterilen hayvanlara şiddet olayları da artmaya başladı. İzmir'in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 694 sokakta, 18 Temmuz Perşembe günü 03.30 sıralarında bir köpek, iki kişinin sopalı saldırısına uğradı.

Yaralanan köpeğe çevredeki vatandaşlar müdahalede bulunarak koruma altına alırken, bir yandan da durumu polise bildirdi. İhbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

SALDIRGANLAR SERBEST

Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelilerin Tahir K. ve oğlu Remzi K. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA