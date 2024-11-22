Sinop'ta 40 Ton Hamsiye Yetkililerce El Konuldu

Sinop Valiliği koordinesinde Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından küçük boy balık avcılığının önlenmesi için sahil şeridinde ve balıkçı barınaklarında kapsamlı kontroller devam ediyor.

40 TON HAMSİYE EL KONULDU

Bu kapsamda Demirci Köyü Balıkçı Barınağı'nda asgari avlanabilir boy limitinin altında olduğu tespit edilen 40 bin kilogram hamsi balığına el konularak 1380 sayılı Kanun gereği idari işlem uygulandı.

Kaynak: İHA