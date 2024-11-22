Sinop'ta 40 Ton Hamsiye Yetkililerce El Konuldu

Sinop’ta asgari avlanabilir boy limitinin altında olduğu belirlenen 40 bin kilogram hamsiye yetkililer el koydu. Avlanan balıklarla ilgili idari işlem gerçekleştirildi.

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Sinop'ta 40 Ton Hamsiye Yetkililerce El Konuldu

Sinop Valiliği koordinesinde Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından küçük boy balık avcılığının önlenmesi için sahil şeridinde ve balıkçı barınaklarında kapsamlı kontroller devam ediyor.

Sinop'ta 40 Ton Hamsiye Yetkililerce El Konuldu - Resim : 1

40 TON HAMSİYE EL KONULDU

Bu kapsamda Demirci Köyü Balıkçı Barınağı'nda asgari avlanabilir boy limitinin altında olduğu tespit edilen 40 bin kilogram hamsi balığına el konularak 1380 sayılı Kanun gereği idari işlem uygulandı.

Sinop'ta 40 Ton Hamsiye Yetkililerce El Konuldu - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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Balık hamsi
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