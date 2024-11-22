Yargıtay Onursal Başkanı'ndan Dikkat Çeken Çıkış: Türkiye Adalet Deyince Nutuk Çekmesini İyi Biliyor Ama...

14’üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan açılış töreniyle kapılarını açtı. Geceye, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, oyuncu Demet Evgar gibi önemli isimlerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Sunuculuğunu Pınar Altuğ ve Hakan Bilgin'in yaptığı törende, İstanbul’un iki yakasında, üç farklı mekânda 60 filmin gösterileceği, Uluslararası Akademik Program ve VisionIST kapsamında panellerin yer aldığı festival programı duyuruldu.

Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ve Festival Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci’nin konuşmalarıyla başlayan törende Füsun Demirel'e Sinema Onur Ödülü, Çetin Tunca'ya Sinemaya Katkı Ödülü ve Prof. Dr. Sami Selçuk'a Akademik Onur Ödülü takdim edildi.

“TÜRKİYE ADALET DEYİNCE NUTUK ÇEKMESİNİ İYİ BİLİYOR”

Akademik Onur Ödülü’nün sahibi Selçuk, törende yaptığı konuşmasında, Türkiye’deki adalet sistemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk, şöyle konuştu:

"Dünyanın hiçbir ülkesinde adalet arayan insanların serüveni halk tarafından 'Seni mahkemeye veririm, sürüm sürüm süründürürüm' diyen başka bir ülke yok. Türkiye hukukçuları bunu biliyor. 'Niçin Ayşe teyzeler bunu söylüyor', kimse üzerinde durmuyor. Bu, benim kanaatimce Türk insanının biraz meraktan uzak olduğunun ortaya konmasıdır. Bu son derece önemsediğim konulardan biridir. Türkiye adalet kavramına çok sıcak bakıyor ama adalet kavramını gerçekleştiren yasaların nasıl uygulanacağı üzerinde hiç durulmuyor. Dünyanın her tarafında duruşmalar tek oturumda tamamlanır. Bitiremiyorsanız, siz duruşmanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Türkiye adalet deyince nutuk çekmesini iyi biliyor ama nasıl gerçekleştiririz, bunun üzerinde hiç durmuyor."

Kaynak: ANKA