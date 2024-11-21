İstifaların Ardından MHP'den Çarpıcı Açıklama! 'Partimiz Yetkisini Kötüye Kullananların Yeri Değil'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün bir sosyal medya paylaşımında bulunarak milletvekilleri Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir'in partilerinden istifa ettirildiklerini duyurdu. Üç vekilin adının altın kaçakçılığı soruşturmasında geçtiği için istifalarının istendiği konuşulurken, MHP kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; adalet, hak, hukuk ve ahlak vurgusu yaparak, partisinde "yetkisini kötüye kullananların yer alamayacağının" altını çizdi.

'HER İŞİMİZİN HAKEMİ MİLLETİMİZDİR'

Feti Yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz Türk milletinden aldığımız yetkiyi Türk milletinin gösterdiği istikamette kullanırız. Aziz milletimiz her işimizin hakemi ve hakimidir. Tüzel bir kişilik olarak Milliyetçi Hareket Partisi, kişiliğini sadece hukuki var olma gerçeğinden değil Türk tarihinin sorumluluğundan Türk milletinin tarihsel hikayesinden almaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin kadim hikayesini temsil eden ve tarihsel tecrübenin bugünkü adresi ve kurumsal merkezidir. Bunlar teorik ifadeler değil, elli beş yıllık pratik, somut ve davranışa dönüşmüş her sağduyulu Türk vatandaşının tanıklık ettiği gerçeklerdir. Ülkemizin birliği ve dirliğine kast etmiş her odağın karşısında gördüğü yıkılmaz bir kale olarak milletimizin saf sinesinde yer almıştır.

'MHP HAK VE HUKUKA SAYGILILARIN YERİDİR'

Adaletin, hakkın terazisi, vicdanın sesi, hukukun ruhu, ahlakın özü olduğunu bilen kararlı, sabırlı, bahane üretmeyen, arkadaşlarını yolda bırakmayan, hak ve hukukuna saygılı, yüksek ahlak sahibi, merhametli, yetkisini kötüye kullanmayan, nefsini öne çıkarmayan, kibirden uzak duran, fanilik duygusuna aşina, hoşgörülü, hayata hikmet ve hakikat gözüyle bakan, derviş gönüllülerin yeridir.

İnsanlığın bütün zamanlarda tutkuyla tartıştığı, uğruna bedeller ödediği adaleti yeryüzüne hakim kılmak isteyen diğer adı 'Kızılelma' olan İ’la-yı Kelimetullah yolcularının merkezidir."

Biz Türk milletinden aldığımız yetkiyi Türk milletinin gösterdiği istikamette kullanırız.Aziz milletimiz her işimizin hakemi ve hakimidir.



Tüzel bir kişilik olarak

Milliyetçi Hareket Partisi, kişiliğini sadece hukuki var olma gerçeğinden değil Türk tarihinin sorumluluğundan… — Feti Yıldız (@YildizFeti) November 21, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem