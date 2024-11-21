Yerel Yönetimlere Büyük Darbe! Belediyelerin İmar Yetkisi Alınıyor

AKP'nin yeni yasa teklifiyle belediyelerin yetkilerinde ciddi daralma olacak. Çevre Bakanlığı, belediyelerin imar politikalarını düzenleme hakkını elde ederken, CHP Milletvekili Seyit Torun, “Bu ucube sistemde Bakanlar Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olduğu için Çevre Bakanlığına verilen yetkiler de Cumhurbaşkanı’na verilmiş oluyor. Yeni yönetmelikle Bakanlık imar politikalarını istediği gibi düzenleyecek” dedi.

Son Güncelleme:
Yerel Yönetimlere Büyük Darbe! Belediyelerin İmar Yetkisi Alınıyor

Bir süredir belediyelere arka arkaya başlatılan soruşturmalar gündemden düşmezken, son olarak AKP’nin hazırlayıp TBMM’ye sunduğu, Köy Kanunu'nda değişiklikler öngören yasa teklifi ile belediyelerin yetkilerinin kısıtlanması öngörülüyor.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, teklif hakkında “Belediyelerin yetkileri alınıyor, Saray’a bağlanıyor. Yetki gaspı yapıyorlar. Rantiyeci anlayış da var ve bu kanun teklifi sayısız vahametle dolu” diye konuştu.

Yerel Yönetimlere Büyük Darbe! Belediyelerin İmar Yetkisi Alınıyor - Resim : 1

'RANT YÜKSEKSE DENETİM MEKANİZMASI YOK'

Yerel yönetimlerin yetkilerinin daraltılmaya çalışıldığını belirten Torun, "Büyükşehir yasası ile başlayan bu durum, değişen koşullara göre Saray iktidarı tarafından çeşitli taktiklerle yaygınlaştırılıyor. Bu ucube sistemde Bakanlar Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olduğu için Çevre Bakanlığına verilen yetkiler de Cumhurbaşkanı’na verilmiş oluyor. Özellikle rantın yüksek olduğu alanlarda denetim mekanizmaları da yok ediliyor. Bakanlık bir yönetmelikle belediyelerin imar politikalarını keyfince düzenleyebilecek" ifadelerini kullandı.

Yerel Yönetimlere Büyük Darbe! Belediyelerin İmar Yetkisi Alınıyor - Resim : 2

Bakan Yerlikaya Kaç Belediyeye Soruşturma Açıldığını Açıkladı! 'Çoğu AK Partili'Bakan Yerlikaya Kaç Belediyeye Soruşturma Açıldığını Açıkladı! 'Çoğu AK Partili'Siyaset
Bakan Işıkhan Borçlu Belediyelere Seslendi: 'Haciz Başlatacağız'Bakan Işıkhan Borçlu Belediyelere Seslendi: 'Haciz Başlatacağız'Güncel

Kaynak: Sözcü

Etiketler
Cumhurbaşkanlığı Seyit Torun
Son Güncelleme:
Çay Tiryakilerini Kahrettirecek Haber: Ölümcül Hastalığı Tetikliyor! Çay Tiryakilerini Kahrettirecek Haber: Ölümcül Hastalığı Tetikliyor!
Bakan Yerlikaya Kaç Belediyeye Soruşturma Açıldığını Açıkladı! 'Çoğu AK Partili' Kaç Belediyeye Soruşturma Açıldığını Açıkladı... 'Çoğu AK Partili'
Kireçlenmiş Muslukları Ayna Gibi Yapıyor: Her Evde Bulanan O Ürünü Kullanmak Yeterli Kireçlenmiş Muslukları Ayna Gibi Yapıyor: Her Evde Bulanan O Ürünü Kullanmak Yeterli
Fatih Erbakan'dan İktidara 'Soruşturma' Çıkışı: 'Yolsuzluk İddiaları Ayyuka Çıkmışken AKP'li Belediyelere Karşı Neden Harekete Geçilmedi?' Fatih Erbakan'dan İktidara 'Soruşturma' Çıkışı