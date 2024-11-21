Yerel Yönetimlere Büyük Darbe! Belediyelerin İmar Yetkisi Alınıyor

Bir süredir belediyelere arka arkaya başlatılan soruşturmalar gündemden düşmezken, son olarak AKP’nin hazırlayıp TBMM’ye sunduğu, Köy Kanunu'nda değişiklikler öngören yasa teklifi ile belediyelerin yetkilerinin kısıtlanması öngörülüyor.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, teklif hakkında “Belediyelerin yetkileri alınıyor, Saray’a bağlanıyor. Yetki gaspı yapıyorlar. Rantiyeci anlayış da var ve bu kanun teklifi sayısız vahametle dolu” diye konuştu.

'RANT YÜKSEKSE DENETİM MEKANİZMASI YOK'

Yerel yönetimlerin yetkilerinin daraltılmaya çalışıldığını belirten Torun, "Büyükşehir yasası ile başlayan bu durum, değişen koşullara göre Saray iktidarı tarafından çeşitli taktiklerle yaygınlaştırılıyor. Bu ucube sistemde Bakanlar Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olduğu için Çevre Bakanlığına verilen yetkiler de Cumhurbaşkanı’na verilmiş oluyor. Özellikle rantın yüksek olduğu alanlarda denetim mekanizmaları da yok ediliyor. Bakanlık bir yönetmelikle belediyelerin imar politikalarını keyfince düzenleyebilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sözcü