Bakan Yerlikaya Kaç Belediyeye Soruşturma Açıldığını Açıkladı! 'Çoğu AK Partili'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt verdi. Komisyonda sabah saatlerinde yaşanan gerginlikle ilgili olarak İçişleri Bakanı, milletvekillerinin kendisini engellemeye çalışmasının Gazi Meclis'e yakışmadığını ve 200 polisle içeri girildiği yönündeki iddiaların da komisyon alanının küçüklüğü göz önüne alındığında imkansız olduğunu savundu.

Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahisle ilgili projeli ve teknik takipli çalışmalara devam edildiğini ifade ederek, "Bugüne kadar 9 bin 780 tutuklama gerçekleştirildi. Ayrıca, 9 bin 874 web sayfasının erişime engellendiğini, 77 bin 979 sosyal medya hesabının kapatıldığını ifade etmek istiyorum" dedi.

GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİNE ENGELLEMELER

Toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili açıklama yapan Yerlikaya, "2022 ve 2023 yıllarında kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla uygun görülmeyen eylemlerin oranı sadece yüzde 2,25'tir. 2024 yılında ise 1 Ocak ile 31 Ekim arasında 80 bin 299 eylem etkinliğine 33 milyon 69 bin kişi katılmıştır. Bunlardan kanuna aykırı olan 283 eyleme müdahale edilmiştir ki; bu oran yüzde 0,4'tür. Anayasa'nın 34. maddesi ve ilgili 2911. sayılı kanunu harfiyen uygulamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

EHLİYET AFFI ÇAĞRILARI

Ehliyet affı çağrılarına yönelik ise Yerlikaya şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 482 bin 541 kişinin ehliyetine el konuldu, 405 bin 850’si alkol etkisinde araç kullandığından. Uyuşturucu etkisinde araç kullanan kişi sayısı 17 bin 518. Kollukça yapılacak alkol ve uyuşturucu ölçümünü reddeden sayısı da 37 bin 623. Bu bağımlılık, böyle bir şey olamaz ki ben bunları nasıl yola çıkarayım."

BELEDİYELERE SORUŞTURMALAR

Yerlikaya, belediyeler hakkındaki soruşturma sayılarıyla ilgili de, "1701 şikayetin 176'sına soruşturma izni verilmiştir. Soruşturma izni verilenlerin 59'u AK Parti, 58'i CHP, 21'i MHP, 7'si İYİ Parti, 10'u HDP üyeleriyle ilgilidir" bilgisini verdi.

KOLLUK KUVVETLERİNİN İNTİHARLARI

Kolluk personelinin intiharları hakkında da konuşan İçişleri Bakanı, "Göreve geldiğimden itibaren 1,5 yıl içerisinde 79 emniyet, 74 jandarma, 2 sahil güvenlik olmak üzere maalesef, mekanları cennet olsun 155 kolluk personelimiz intihar etmiştir" dedi.

TEK YÜREK KAMPASI

Tek Yürek Kampanyası kapsamında toplanan paranın faizinin sorulması üzerine Yerlikaya, "Şu an üç kamu bankasında tutulan hesapların toplam faizi 16 milyar 107 milyon 806 bin 723 lira, 3 kamu bankasında yatıyor. Bu faizler olduğu gibi o oradan ürediği için aynı hesapta kalıyor ve bunların da hepsini Sayıştay gelip denetiyor" yanıtını verdi.

'SORUŞTURMA AÇMADIĞIMIZ DEM'Lİ BELEDİYELER DE VAR'

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen 6. Cilo Festivali (Cilo Fest) etkinliklerine katıldığını dile getiren Yerlikaya, "Oradaki hemşerilerimizle halay çektik. Kürtçe halay çektik, gayet de keyif aldım. Ama size şunu söyleyeyim; halayı hangi dilde çekerseniz çekin, sorun yok ki. Sorun, içeriği, konuşması, konusu, savcının 'gel bakalım buraya' diyeceği suç varsa, hangi dilde yaparsanız savcıdan kurtulamazsınız" ifadesini kullandı.

"Şehir eminleri teröre yandaş olamaz. sözünün kendisine ait olduğunu anımsatan Yerlikaya, şunları söyledi:

"1408 belediyemiz var. Hepsi mahalli müşterek ihtiyaçları görmek için halkın oyuyla geldiler. Onlar da biz de Ceza Kanunu'ndan kurtulamayız. Oraya ayağını bastın mı, dokunulmazlık süresi var, tamam bu ayrı ki burada bile dava açar bekletir. Ama konusu terörse ayrı kulvara giriyor. Şu anda savcının soruşturması ve kovuşturması olmayan bir sürü DEM'li belediye var. Biz hukuk devletiyiz. Burada Anayasa'nın 127. maddesini, Belediye Kanunu'nun 45, 46. maddesini okuyun."

Kaynak: AA