Afyon'daki Yangın Faciasında Yeni Görüntüler: 'Annem Annem' Diyerek Alevlerin Arasına Daldı

Afyonkarahisar'da dün gece 1 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı yangında yeni görüntüler ortaya çıktı. Yangın sırasında bir kişinin ‘annem annem’ diyerek bağırarak yanan binaya girmeye çalışması dikkat çekti.

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Yangın, Afyonkarahisar-İzmir karayolu Kadayıfçıoğlu Kavşağındaki bir akaryakıt istasyonu yerleşkesinde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranda müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası bir anda içerideki perdeleri tutuşturdu. Perdeden çıkan alevler, kısa sürede iş yerini alevler içinde bıraktı. Yangına ilk müdahaleyi restoran çalışanları ederken, çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Afyon'daki Yangın Faciasında Yeni Görüntüler: 'Annem Annem' Diyerek Alevlerin Arasına Daldı - Resim : 1

1 ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle yangın 2 katlı restoranın her yerini sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Olayda restoran çalışanı 1 kadın hayatını kaybederken, 17 kişi ise yaralandı.

Afyon'daki Yangın Faciasında Yeni Görüntüler: 'Annem Annem' Diyerek Alevlerin Arasına Daldı - Resim : 2

“ANNEM ANNEM” DİYEREK ALEVLERİN ARASINA DALDI

Yangın esnasında içerideki müşteriler tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler ise görenleri adeta dehşete düşürdü. Görüntülerde büyük panik yaşayan içerideki müşteri ve çalışanların dışarıya kaçmaya çalıştıkları görüldü. Görüntülerde yangında binada çökmeler de yaşandığı görülürken, dışarı çıkan bir şahsın ise "Annem annem" diye bağırarak tekrar içeriye girmeye çalıştığı ve yanındakilerin "Az sonra çıkar" diyerek şahsı sakinleştirmeye çalıştığı anlar dikkat çekti.

Afyon'daki Yangın Faciasında Yeni Görüntüler: 'Annem Annem' Diyerek Alevlerin Arasına Daldı - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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