İzmir'deki Facianın Acısı Tazeyken... Evde Yalnız Bırakılan İki Kardeş Alevlerin Arasında Kaldı: Sağlık Durumları Ağır

İzmir'de annelerinin evde yalnız bırakmak zorunda kaldığı 5 kardeş çıkan yangında hayatlarını kaybetmişti. Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan facianın acısı tazeyken bir yangın haberi de Bursa'dan geldi.

İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Acar Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında oturan Suriye uyruklu Khadıja A. (30), saat 13.30 sıralarında çocukları Hosema A. (2) ve Gulud A.'yı (4) evde bırakıp markete gitti.

ÇAKMAKLA OYNADILAR

Yalnız kalan çocuklar, iddiaya göre evde buldukları çakmakla oyun oynarken koltuğu tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyürken, 2 kardeş alevlerin içinde mahsur kaldı.

EKİPLER KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, evin kapısını kırarak içeri girip çocukları kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kardeş, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİ

Ekipler yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Kardeşlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İnegöl Cumhuriyet Savcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA