Lodos ve Sağanak Türkiye’yi Teslim Aldı! Çatılar Uçtu, Eğitim Durdu, Uçaklar Havada Kaldı

Meteoroloji dün 49 il için sarı kodlu uyarı yaparak uyarmıştı. Uyarı verilen illerde etkisini gösteren sağanak yağış ve şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bursa ve İstanbul’da feribot seferleri iptal edildi.

Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış sonrası çatılar uçtu, trafik kilitlendi. Bazı caddeler sular altında kaldı. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de poyraz, Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de kuvvetli lodos etkili oldu. İşte sağanak yağış ve lodosun vurduğu illerde meydana gelen kazalar…

BURSA’DA ÇATIDAN KOPAN ÇELİK ARABAYA SAPLANDI

Bursa’nın Kestel ilçesinde gece boyunca devam eden şiddetli rüzgar sonrasında inşaatı devam eden bir binanın çatısından kopan çelik hafif ticari aracın tavanına saplandı. Araçta kimsenin bulunmaması sonucu büyük faciadan dönüldü.

Küçükbalıklı Mahallesi'nde ise reklam tabelaları, rüzgarın etkisiyle araçların üzerine düştü. Yeşilyayla ve Otosansit Mahalleleri'nde de fırtınada uçan çöp konteynerleri park halindeki araçlara hasar verdi. Lodos sebebiyle ayakta durmakta zorlanan vatandaşlar, trafik ışıklarının direklerine ve ağaçlara tutundu.

İSTANBUL’DA UÇAKLAR HAVADA TUR ATTI

İstanbul’da fırtına nedeniyle hava trafiği olumsuz yönde etkilendi. İstanbul Havalimanı’na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atarken, bazı uçakların pisti pas geçtiği görüldü. Öte yandan, İstanbul Havalimanı’nda uçakların kalkışında herhangi bir olumsuzluk yaşandığı operasyonların sorunsuz bir şekilde devam ettiği öğrenildi.

Kartal açıklarında demirlenen iki kuru yük gemisi, şiddetli lodosun etkisiyle birbirine sürttü. Kaza nedeniyle gemilerde hasar oluştu.

TEKİRDAĞ’DA İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Tekirdağ’da yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı yerlerde oluşan su birikintileri trafiği durma noktasına getirdi. Bazı bölgelerde yağmur suyu mazgallarının tıkanması nedeniyle sokaklarda küçük göletler oluştu. Bazı iş yeri ve bodrum katını su bastı.

ÇANAKKALE’DE DALGALAR KALDIRIMA TAŞTI

Çanakkale Boğazı’nda saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri iptal edildi. Fırtına nedeniyle dev dalgalar kordon boyunda kaldırıma kadar taştı.

ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Sakarya’da yapımı devam eden aile sağlığı merkezine ait şantiyenin çatısı yola uçtu. Gölcük ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde fırtına nedeniyle devrilen ceviz ağacı, belediye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

SİNOP’TA RÜZGARIN HIZI 35 KİLOMETREYE ULAŞTI

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Sinop'ta metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan rüzgar kentin sahilinde etkili oldu. Sahillerde yüksek dalgalar oluşurken, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, kentin doğal limanına demirledi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde lodos nedeniyle oluşan dalgalar, çay bahçelerinin bulunduğu sahildeki yürüyüş yoluna zarar verirken, daha önceden önlem alan tekne sahipleri korku dolu saatler yaşadı

ANTALYA’NIN 6 İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, şiddetli fırtına ve sağanak yağışın etkisini gösterdiği Antalya için turuncu kodlu uyarı verdi. Sağanak yağışın vurduğu Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA