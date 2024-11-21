Çifte Cinayet İşleyip Kayıplara Karışmıştı: Sinan Ateş'in Ablasından Zehir Zemberek Tepki

Öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e düzenlenen saldırının azmettiricisi Servet Bozkurt'un 2 cinayet işleyerek kayıplara karışmasının ardından açıklama geldi. Selma Ateş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hani kurguydu, hesap soracaktınız. Hepinize lanet olsun" ifadelerini kullandı.

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Çifte Cinayet İşleyip Kayıplara Karışmıştı: Sinan Ateş'in Ablasından Zehir Zemberek Tepki

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e düzenlenen saldırının azmettiricisi Servet Bozkurt, elektronik kelepçeli olarak ev hapsindeyken eşini ve eşinin sevgilisi olduğu düşündüğü kişiyi öldürdü.

Çifte Cinayet İşleyip Kayıplara Karışmıştı: Sinan Ateş'in Ablasından Zehir Zemberek Tepki - Resim : 1

Haberin kamuoyuna yansımasının ardından Selma Ateş’ten de bir açıklama geldi. Ateş, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamasında, “Hani kurguydu, hesap soracaktınız. Hepinize lanet olsun. Bizlere yaşattığınızı yaşamadan can veremeyin” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ateş, şunları yazdı:

"Basına düşen habere göre; Mahkemede şahsıma saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, Ankara’da iki cinayet işledi. Bozkurt, ayrılmak üzere olduğu eşini evde, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi tekel büfesinde bıçaklayıp öldürdü. Ayağındaki elektronik kelepçeyi atan Bozkurt, aranıyor. Hani kurguydu, hesap soracaktınız. Hepinize lanet olsun. Bizlere yaşattığınızı yaşamadan can veremeyin."

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Elektronik kelepçesini kırıp atan Bozkurt cinayetlerin ardından kayıplara karıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sinan Ateş'in Ablası Selma Ateş'e Saldırıyı Azmettirmişti! Ev Hapsindeyken Cinayet İşlediSinan Ateş'in Ablası Selma Ateş'e Saldırıyı Azmettirmişti! Ev Hapsindeyken Cinayet İşlediGüncel

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