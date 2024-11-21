Günlerdir Aranıyordu, Acı Haber Geldi: Almanya'da Kaybolan İmamın Hollanda'da Cansız Bedeni Bulundu

Almanya'da Kasım'dan bu yana haber alınamayan Eyüp Sultan Camii İmamı Fatih Eryılmaz'dan acı haber geldi. Eryılmaz'ın cansız bedeni Hollanda'da bulundu.

Günlerdir Aranıyordu, Acı Haber Geldi: Almanya'da Kaybolan İmamın Hollanda'da Cansız Bedeni Bulundu

Almanya'nın Duisburg şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camii'nde yaklaşık 2 aydır görev yapan kayıp imam Fatih Eryılmaz ölü bulundu. Kendisinden 6 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Eryılmaz'ın cansız bedeni güvenlik güçlerinin yoğun çalışmaları sonucu Hollanda'da Ren Nehri'nde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eryılmaz'ın cenazesine ilişkin detaylı bir soruşturma başlatıldı. Eryılmaz'ın ölüm sebebiyle ilgili resmi açıklamanın yürütülen adli tıp incelemeleri sonrası yapılması bekleniyor.

Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Eryılmaz'ın bulunmasının ardından Duisburg Reinhausen Eyüp Sultan Camii'ne giderek, aileye ve cami yönetimine taziye dileklerini sundu.

EN SON OTOPARKTA GÖRÜLMÜŞTÜ

Türkiye'den görevlendirilen Eryılmaz, 6 Kasım'da sabah namazı öncesinde camide cemaat tarafından görülmüş, ancak namaz vaktinde camide olmadığı, son olarak ise bir marketin otopark alanında görüldüğü öğrenilmişti. Duisburg polisi ise yapılan aramalardan sonuç alamamıştı.

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Kaynak: İHA

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