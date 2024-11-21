Füzelerin Gölgesinde... Rusya'dan 'Ukrayna'yla Müzakereye Açığız' Mesajı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş son günlerde kızışırken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova barış müzakerelerine açık olduklarını söyledi.

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Füzelerin Gölgesinde... Rusya'dan 'Ukrayna'yla Müzakereye Açığız' Mesajı

Rusya ile Ukrayna arasında, füzeler karşılıklı olarak havada uçuşurken, Kremlin cephesinden 'müzakereye açığız' mesajı geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Ukrayna ile barış müzakerelerine açık olduklarını söyleyerek, “Gerçekçi ve politik olmayan her türlü girişimi değerlendirmeye hazırız” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamada bulundu. Ukrayna ile barış müzakerelerine açık olduklarını belirten Zakharova, “Gerçekçi ve politik olmayan her türlü girişimi değerlendirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Sözcü Zakharova, Rusya’nın çıkarlarının öncelikli olduğunu vurgulayarak, “Bir kez daha vurgulamak isterim; anahtar kelime ülkemizin menfaatleri, sahadaki mevcut durum ve ilgili anlaşmalara uyumun garanti altına alınmasıdır” diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Rusya - Ukrayna savaşı Ukrayna Rusya
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