Vali Gül, İstanbullulara Çağrı Yaptı: 112’ye Bildirin

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile soğuk ve yağışlı havalarda sokakta kalan İstanbulluların uygun yerlerde misafir edildiğini belirterek bu kişileri görenlerin 112'ye durumu bildirmesini istedi.

Vali Gül, paylaşımında sokakta kalmak zorunda olan İstanbulluların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla uygun yerlerde konaklatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Sebebi ne olursa olsun, sokakta kalan hemşehrilerimizi SYDV olarak uygun yerlerde konaklatıyoruz.

- Mağduriyetine şahitlik ettiğiniz kişileri 112’ye bildirin lütfen.

Sebebi ne olursa olsun,

sokakta kalan hemşehrilerimizi SYDV olarak uygun yerlerde konaklatıyoruz.



Mağduriyetine şahitlik ettiğiniz kişileri 112’ye bildirin lütfen.#İstanbul 🇹🇷 — Davut GÜL (@gul_davut) November 21, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem