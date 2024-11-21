Vali Gül, İstanbullulara Çağrı Yaptı: 112’ye Bildirin

İstanbul Valisi Davut Gül, soğuk ve yağışlı havalarda sokakta kalan kişilerin 112'ye bildirilmesi için çağrıda bulundu. Gül, zor durumda kalan vatandaşların uygun yerlerde misafir edildiğini ifade etti.

Vali Gül, İstanbullulara Çağrı Yaptı: 112’ye Bildirin

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile soğuk ve yağışlı havalarda sokakta kalan İstanbulluların uygun yerlerde misafir edildiğini belirterek bu kişileri görenlerin 112'ye durumu bildirmesini istedi.

Vali Gül, paylaşımında sokakta kalmak zorunda olan İstanbulluların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla uygun yerlerde konaklatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Sebebi ne olursa olsun, sokakta kalan hemşehrilerimizi SYDV olarak uygun yerlerde konaklatıyoruz.

- Mağduriyetine şahitlik ettiğiniz kişileri 112’ye bildirin lütfen.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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