TC Kimlik Numarasının Çift Sayıyla Bitmesinin Nedeni Ortaya Çıktı: Meğer Rastgele Seçilmemiş

Kimlik numaralarının son hanesinin çift sayı olması, sistemin güvenliğini artırır. Çünkü bu sayede, yanlışlıkla veya kasıtlı olarak yapılan hatalar kolayca fark edilebilir.

Algoritma sayesinde, her bir kimlik numarası benzersizdir ve başka bir kişiye ait olamaz.

Bu sistem, büyük veri tabanlarında hızlı ve doğru arama yapmayı sağlar.