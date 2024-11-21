Japonların Vazgeçilmez Yemeği Suşi Meğer Böyle Bulunmuş

Suşinin tarihi, 3. yüzyıla kadar uzanıyor. O dönemlerde, balıkların uzun süre dayanabilmesi için pirinçle fermentasyon yöntemi kullanılıyordu. Tuzlanan balıklar, fermente pirinç içinde saklanıyor ve balık tüketilirken pirinç atılıyordu. Bu yöntem, hem balıkların tazeliğini koruyor hem de dayanıklılığını artırıyordu. Ancak zamanla bu teknik, Japon mutfağında yeni bir dönüşüme kapı araladı.

SUŞİNİN DÖNÜŞÜM NOKTASI

1603-1868 yılları arasını kapsayan Edo dönemi, suşinin modernleşmesinde dönüm noktası oldu. Bu dönemde pirinç, yalnızca saklama aracı olmaktan çıkarak yenilebilir bir malzeme haline geldi. Fermente pirinç yerine, sirkeyle tatlandırılmış taze pirinç kullanılmaya başlandı ve taze balıkla birleştirilerek servis edildi. Böylece bugün "nigiri suşi" olarak bilinen ve hızlı hazırlanan suşi türü doğdu.