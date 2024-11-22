MSB Duyurdu: Suriye'de 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama geldi. MSB, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB Duyurdu: Suriye'de 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleyi sürdürecek" denildi.

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Kaynak: DHA

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