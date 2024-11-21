Hamsi Pişirirken Kokusu Asla Evinize Sinmeyecek: Sadece 1 Tanesi Yetiyor

Hamsileri yağlı kağıda yerleştirip pişirmek, klasik kızartma yöntemlerine göre daha az yağ kullanıldığı için hafif bir seçenek. Üstelik bu yöntemle hem şık bir sunum elde ediyor hem de zahmetsiz bir şekilde enfes bir yemek hazırlıyorsunuz.

KAĞITTA HAMSİ TARİFİ: ADIM ADIM HAZIRLIK

Taze Balık Seçimi:

Hamsilerinizin taze olması, lezzet açısından büyük önem taşır. Parlak ve sıkı görünümlü balıklar tercih edin.

Un ve Tuzla Hazırlık:

Hamsileri tuzladıktan sonra mısır unu ve buğday unu ile harmanlayarak çıtır bir doku elde edin.