Sinop Üniversitesi'nde Eğitime Kar Engeli! Kaç Gün Tatil Edileceği Açıklandı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, meteorolojik verilere dayanan tahminlere göre, kar yağışının yarın da etkisini sürdüreceği bildirildi.

Açıklamada, üniversite yönetiminin aldığı karar doğrultusunda Sinop il merkezi, Gerze, Ayancık, Boyabat, Durağan ve Türkeli birimlerinde eğitime yarın ara verileceği ifade edildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan Rize ve Ordu’da yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime yarın ara verileceği açıklandı.



Ordu Valiliği, meteorolojik verilere dayanarak il genelinde yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam edeceğini duyurdu. Bu nedenle, 24 Şubat Pazartesi günü tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında görevli gaziler, hamileler, engelli personel ve karla mücadele ekipleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin ise yarın idari izinli olacağı kaydedildi.

Rize Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının sürdüğünü açıkladı. Buzlanma ve ulaşımda olası aksamalar nedeniyle öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu. Kamu kurumlarında çalışan engelli bireyler, 8 yaş altı çocuğu olan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle öğrencilerimizin güvenliği önceliğimiz. Bu tatili sadece bir mola olarak değil, bir fırsat olarak değerlendirin. Okullarımız, öğrenci ve öğretmenleriyle anlam kazanıyor. Rize’nin karlı manzaraları eşliğinde bir çay ve kitap molası verebilirsiniz. Paylaşımlarınızı bekliyoruz” dedi.

Yetkililer, özellikle yüksek ve eğimli bölgelerde çığ riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Kaynak: AA