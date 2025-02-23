Tekirdağ’da Yoğun Kar Yağışı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Tekirdağ'da kar yeniden etkisini göstermeye başladı. Lapa lapa yağan kar kentte kısa süreli etkili olurken, hazırlıksız çıkan vatandaşlar zorlu anlar yaşadı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı, yolda yürüyen vatandaşların ve trafikteki sürücülerin zorlu anlar yaşamasına neden oldu. Öte yandan bazı vatandaşlar ise karın keyfini çıkartırken, fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi.
Kent genelinde kendini gösteren kar, kısa süreli yağış dolayısıyla zeminde tutmadı.
Kaynak: İHA