Tekirdağ’da Yoğun Kar Yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Tekirdağ'da kar yeniden etkisini göstermeye başladı. Lapa lapa yağan kar kentte kısa süreli etkili olurken, hazırlıksız çıkan vatandaşlar zorlu anlar yaşadı.

Tekirdağ’da Yoğun Kar Yağışı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı, yolda yürüyen vatandaşların ve trafikteki sürücülerin zorlu anlar yaşamasına neden oldu. Öte yandan bazı vatandaşlar ise karın keyfini çıkartırken, fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi.

Tekirdağ’da Yoğun Kar Yağışı - Resim : 1

Kent genelinde kendini gösteren kar, kısa süreli yağış dolayısıyla zeminde tutmadı.

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Kaynak: İHA

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