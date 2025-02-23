Tekirdağ’da Yoğun Kar Yağışı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı, yolda yürüyen vatandaşların ve trafikteki sürücülerin zorlu anlar yaşamasına neden oldu. Öte yandan bazı vatandaşlar ise karın keyfini çıkartırken, fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi.

Kent genelinde kendini gösteren kar, kısa süreli yağış dolayısıyla zeminde tutmadı.





Kaynak: İHA