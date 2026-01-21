Sınır Hattında Türk Bayrağına Provokatif Saldırı! 14 Kişi Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk bayrağının indirilmesine ilişkin sorulan soruya yanıt verdi:

""Suriye Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaları bahane ederek ülkemizin değişik yerlerinde gerçekleştirilen gösteriler, provokasyonlar ile ilgili gerekli adli soruşturmalar yapılıyor Özellikle bayrak indirme olayı ile ilgili olarak da 14 kişi gözaltına alınmıştır. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı’mızın aldığı kararla. Gözaltı süreçleri de devam ediyor. Burada özelikle bayrak indirenin tespiti ile ilgili de çalışmalar devam ediyor."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi