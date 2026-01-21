Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı... Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Gelişme
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ'ın da bulunduğu dört kişi adliyeye sevk edildi.
Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.
Soruşturma kapsamında dün dört kişi gözaltına alınırken, üç şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
