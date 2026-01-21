Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli Arasında Sürpriz Görüşme: Saat Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edeceğini duyurdu.

Duran, hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli
