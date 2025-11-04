Sındırgı’dan Sonra Yeni Tehlike! Üşümezsoy 6’lık Depremi İşaret Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürerken, bölgede sismik hareketlilik endişe yaratıyor. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, Sındırgı’daki depremlerin güneye doğru ilerlediğini belirterek, hareketliliğin artçı mı yoksa öncü mü olduğu konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

'EĞER KIRILMA DEVAM EDERSE...'

Üşümezsoy, harita üzerinden yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bugün yaşanan artçı depremler artık Sındırgı fay hattı üzerinde değil, güneydeki paralel faylara kaydı. Eğer bu hat boyunca kırılma devam ederse, yeni bir 6 büyüklüğünde deprem yaşanabilir."

SİMAV İÇİN UYARI

Simav hattına da dikkat çeken Üşümezsoy, Sındırgı’dan sonra depremlerin Simav yönüne doğru kümelendiğini belirtti: "Simav'ı anlatmak için buraya geldik. Bakın bu Simav Dağı. Simav'da birçok artçı depremler oldu ama Simav depremi değildi. Şu gördüğünüz, diyorum, Eğrigöz'le buradaki şey arasında, bu Emet arasında kuzeye doğru giden yarıklar var. O yarıklarda olan depremlerle buradaki büyük deprem arasında hiçbir ilgi yok. O yarıklarda olan depremler, Akhisar'da olan depremler deprem fırtınası yaratıyor ama büyük depreme gelmiyor. Ama Simav'ı gösterdiğimiz için bunu görün diyorum. Yukarıdan bakınca bizim de yukarıda gördüğümüz ki Sındırgı da burada.

Simav Dağı'nın böyle yüksek olmasının sebebi de yukarı doğru yükseliyor dağ, önü çöküyor ve depremler bu hat boyunca dizilmiş oluyor. Şimdi şuradaki bir kırmızılık var. Bu beni düşündürür. Bu da artçı mı yoksa yeni depremin öncüleri mi? Yani burada birincisi kırıldı bunun dibinde. O artçılar hep buradaydı. İkinci buraya geldi, burası kırıldı. Şurada da böyle bir kümelenme var. Burada da bir aynı şekilde bir 6'lık deprem olabilir. Şu an gözlemlediğimiz hareketlilik, yeni bir kırılmanın habercisi olabilir. Burada 6 civarında yeni bir deprem yaşanma olasılığı var."

