Avukatlık Ücretlerine Zam! İşte Yeni Tarife

Türkiye Barolar Birliği’nin hazırladığı 2025-2026 yılı avukat ücret tarifesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, avukatlara ödenecek ücretlere ortalama yüzde 36,15 zam yapıldı. Yeni tarifede, avukatların dava türlerine göre alacağı en düşük ücretler tek tek belirlendi. Artış oranlarının, ekonomik koşullar ve enflasyon dikkate alınarak güncellendiği belirtildi.

KALEM KALEM BELİRLENDİ

Yeni ücretler şöyle:

Ağır ceza davalarında: 65 bin TL

Asliye mahkemelerinde görülen davalarda: 45 bin TL

Sulh hukuk davalarında: 30 bin TL

Tüketici davalarında: 22 bin 500 TL

İcra takiplerinde: 9 bin TL

Tahliyeyle ilgili icra işlemlerinde: 20 bin TL

İdare ve vergi davalarında: 30 bin TL

Ayrıca, şirketlerde çalıştırılması zorunlu sözleşmeli avukatların alacağı aylık ücret 45 bin TL’ye, yapı kooperatiflerinde görev yapan avukatların ücreti ise 27 bin TL’ye çıkarıldı.

