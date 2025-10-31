‘Kırılma Her An Olabilir’ Dedi O Bölgeyi İşaret Etti! Osman Bektaş’tan Uykuları Kaçıracak Deprem Açıklaması

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki sismik hareketliliğe dikkat çekti. Bektaş, 1894’ten bu yana sessiz kalan Çınarcık Fayı’nda gerilimin arttığını belirterek kırılma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Son Güncelleme:
‘Kırılma Her An Olabilir’ Dedi O Bölgeyi İşaret Etti! Osman Bektaş’tan Uykuları Kaçıracak Deprem Açıklaması
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) emekli öğretim üyesi, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde uzun süredir sessizliğini koruyan fay hatlarına ilişkin kritik bir değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adalar ve Çınarcık fay hatlarına dikkat çeken Bektaş, bölgedeki gerilimin giderek arttığını ve Çınarcık Fayı’nda kırılma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.

“ÇINARCIK FAYI 1894’TEN BERİ SESSİZ”

Bektaş, yaptığı değerlendirmede Marmara Denizi’nin altındaki iki önemli fay hattının kısmen hareket halinde olduğunu belirterek, “Adalar ve Çınarcık faylarının her ikisi de kısmen hareket ediyor. Adalar Fayı 1963 yılında 6.2 büyüklüğünde bir depremle kırıldı, ancak Çınarcık Fayı 1894’ten bu yana sessizliğini koruyor. Bu da gerilimin Çınarcık Fayında daha fazla biriktiğini ve kırılma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.” Dedi.

“ENERJİ BİRİKİMİ ARTIYOR”

Uzman isim, 1894 İstanbul Depremi’nden bu yana kırılmamış olan Çınarcık Fayı’nda enerji birikiminin ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Bektaş’a göre Marmara Denizi’nin güneydoğusunda sismik hareketlilik dikkatle izlenmeli, çünkü bölge yeni bir deprem potansiyeli taşıyor.

“İSTANBUL’U DOĞRUDAN ETKİLEYEBİLİR”

Bektaş’ın bu açıklaması, olası Marmara depremi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, Çınarcık Fayı’nda meydana gelebilecek büyük bir kırılmanın İstanbul ve çevresinde yıkıcı etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Ölü Faylar Uyandı: Yer Altında Hareket Var! Haritalarda Yoktu, Şimdi Deprem ÜretiyorÖlü Faylar Uyandı: Yer Altında Hareket Var! Haritalarda Yoktu, Şimdi Deprem ÜretiyorGüncel

Deprem Alarmı! 45 İl ve 110 İlçe Tehlike Altında! Türkiye'nin En Tehlikeli Fay Hatları YenilendiDeprem Alarmı! 45 İl ve 110 İlçe Tehlike Altında! Türkiye'nin En Tehlikeli Fay Hatları YenilendiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Havalar Isınıyor! Termometreler Yeniden Yükseliyor Havalar Isınıyor! Termometreler Yeniden Yükseliyor
AFAD Duyurdu! Balıkesir'de Yine Deprem! AFAD Duyurdu! Balıkesir'de Yine Sallandı!
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Bu Tutarı Aşan Devlet Desteği Alamayacak Devlet Desteği İçin Elektrik Faturasına Sınır Getirildi
Güllü'nün Ölümünde Kan Donduran İfade! 'Ben Yaptım Çok Pişmanım' Güllü'nün Ölümünde Kan Donduran İfade! 'Ben Yaptım Çok Pişmanım'
Maaşlardan Her Ay Zorunlu Kesinti Yapılacak! Tarih Verildi! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor Maaşlardan Her Ay Zorunlu Kesinti Yapılacak! Tarih Verildi! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor
Ozan Elektronik Para AŞ'ye Kayyım Atandı! 10 Şüpheliye Gözaltı Kararı İstanbul’da Elektronik Para Şirketine Kayyım Atandı
Altında Düşüş Serisi Devam Ediyor! Piyasada 'Dip' Endişesi Büyüyor Altında Düşüş Serisi Devam Ediyor! Piyasada 'Dip' Endişesi Büyüyor