‘Kırılma Her An Olabilir’ Dedi O Bölgeyi İşaret Etti! Osman Bektaş’tan Uykuları Kaçıracak Deprem Açıklaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) emekli öğretim üyesi, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde uzun süredir sessizliğini koruyan fay hatlarına ilişkin kritik bir değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adalar ve Çınarcık fay hatlarına dikkat çeken Bektaş, bölgedeki gerilimin giderek arttığını ve Çınarcık Fayı’nda kırılma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.

“ÇINARCIK FAYI 1894’TEN BERİ SESSİZ”

Bektaş, yaptığı değerlendirmede Marmara Denizi’nin altındaki iki önemli fay hattının kısmen hareket halinde olduğunu belirterek, “Adalar ve Çınarcık faylarının her ikisi de kısmen hareket ediyor. Adalar Fayı 1963 yılında 6.2 büyüklüğünde bir depremle kırıldı, ancak Çınarcık Fayı 1894’ten bu yana sessizliğini koruyor. Bu da gerilimin Çınarcık Fayında daha fazla biriktiğini ve kırılma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.” Dedi.

“ENERJİ BİRİKİMİ ARTIYOR”

Uzman isim, 1894 İstanbul Depremi’nden bu yana kırılmamış olan Çınarcık Fayı’nda enerji birikiminin ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Bektaş’a göre Marmara Denizi’nin güneydoğusunda sismik hareketlilik dikkatle izlenmeli, çünkü bölge yeni bir deprem potansiyeli taşıyor.

“İSTANBUL’U DOĞRUDAN ETKİLEYEBİLİR”

Bektaş’ın bu açıklaması, olası Marmara depremi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, Çınarcık Fayı’nda meydana gelebilecek büyük bir kırılmanın İstanbul ve çevresinde yıkıcı etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

