Sinan Ateş suikastı: MHP'li Semih Yaçın'ın Özel Kalem Müdürü gözaltına alındı!

Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastında bir gelişme daha yaşandı.

Savcının talimatıyla üçüncü kez gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş'ın yanı sıra, avukat Serdar Öktem için de gözaltı kararı verildi.

Tamgatürk'ün haberine göre gözaltına alınan bir diğer isimse MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Özel Kalem Müdürü Emre Y. oldu.

DEMİRBAŞ İKİ KEZ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Tolgahan Demirbaş, Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında daha önce iki kez gözaltına alınmıştı.

Demirbaş, ilk kez gözaltına alındığında MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un olduğu evde bulunuyordu.

T24 yazarı Tolga Şardan, Demirbaş'ın gözaltına alındığı gecenin detaylarını yazmıştı. Şardan, şunları aktarmıştı:

"Kılavuz, kendisinin milletvekili olduğunu ve gözaltı işlemi yapılamayacağını söyledi. Buna karşılık, Asayiş Şubesi'nin sivil ekibinin başındaki emniyet müdürü, "Sizi almayacağız, yanınızdaki şahsı alacağız" yanıtını verdi.

Bunun üzerine, Kılavuz sinirlendi ve "Siz gidin, sahibiniz gelsin" şeklinde hakaretvari sözlerle birlikte savcı talimatı getirilmesini istedi.

Ekibin yaptığı görüşme sonrasında polis ekibi, getirilen savcılık talimatı sonrasında Demirbaş'ı gözaltına alarak Ankara Emniyeti'ne getirdi."