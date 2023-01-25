'Sedat Peker'in basın danışmanı' denilen Emre Olur'a tahliye: 'Hiçbir dönemde kendisinden talimat almadım'

GERÇEK GÜNDEM - MİRAY TAMER

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) dijital tecrite alınmadan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarıyla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur hakkındaki davanın duruşması bugün görüldü.

Dört aydır tutuklu bulunan Olur, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yaptığı savunmada, Peker'den hiçbir dönemde talimat almadığını söyledi.

Sedat Peker'le Dubai'de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin konuşan Olur, "Sahte hesaplarla ilgili konuştuk. 'Ben tweet atamıyorum. Senin de takipçin var' diyerek toplumu aydınlatacak paylaşımda bulunmamı istedi. ‘Şahsımı bir yere çekmeye çalışıyorlar. Biz hiçbir zaman devlete karşı olmadık.’ dedi. Ben de Sedat Peker’in hesaplarını etiketleyip ‘Sahte hesapların tweetlerini paylaşmayın’ dedim. Ben doğru bir şey yaptığıma inanıyorum. FETÖ’nün en büyük dezenformasyon araçlarından biri de sosyal medya" ifadesini kullandı.

GİZLİ TANIĞIN TANIKLIĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Olur'un avukatı da iddianamede gizli tanığın beyanlarından başka elle tutulur bir delil bulunmadığını belirterek müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye kararı verdi.

Ayrıca dosyanın Sedat Peker ana davasıyla birleştirilmesine ve yargılamanın ana dava üzerinden devam etmesine, gizli tanığın beyanlarının dosyadaki hükme esas alınamayacağına hükmetti.

'SEDAT PEKER’DEN TALİMAT ALMADIM'

Gerçek Gündem'in takip ettiği duruşmada Olur, hakkındaki iddiaları reddetti.

"Hiçbir dönemde kendisinden talimat almadım. Sedat Peker suç örgütü adı altında bir örgütlenme varsa da içinde yer almadım" diyen Olur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuzey Makedonya’da bulunduğum dönemde hakkımda yakalama kararı olduğunu bildiğim Sedat Peker'le BAE’de sadece 1.5 - 2 saat görüşmem oldu. O dönemde de kendisinden herhangi bir talimat almadım. 2020 yılının ocak ayında Kuzey Makedonya ülkesine kayıtlı olarak gittim. Bu ülkede bulunduğum dönemde Sedat Peker suç örgütüyle ilgili soruşturma başlatılmamıştı. Soruşturma çok sonra başlatıldı ve 16 Eylül 2022 tarihinde tutuklama kararı verildi."

'EMRE ERCİŞ BENİM ARKADAŞIM, EYLEME İŞTİRAK ETMEM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müracaat edilen gizli tanık beyanında Olur'un, müşteki Emre Erciş'in silahla yaralanması eylemini Sedat Peker'in talimatları doğrultusunda organize ettiği ifade ediliyordu.

Bu suçlama karşısında "Emre Erciş benim arkadaşımdır. Kendisi de bunu kabul etmektedir. Bu eyleme iştirak etmem söz konusu değildir" diyen Olur, akabinde" Eylemi gerçekleştirildiği iddia edilen Emre Koyun, Bedirhan Pamuk ve Bilal Yaman isimli şahısları tanımıyorum. Herhangi bir irtibatım yoktur. Mahkemenizdeki ana dosyanızda yargılamaya başladıktan sonra ve önceki soruşturma aşamasında benimle ilgili herhangi bir iddia ileri sürülmemiştir" diye konuştu.

'GİZLİ TANIĞIN GERÇEĞE AYKIRI BEYANLARI DIŞINDA DELİL YOK'

Olur, kendisi hakkında ifade veren gizli tanıkla ilgili de şunları söyledi:

"Sonraki aşamada ortaya çıkan gizli tanıkla ilgili de… Ben bu gizli tanığın asıl dosyada yaralama eylemiyle beyanda bulunan aynı gizli tanık olduğunu düşünüyorum. Gizli tanıkla ilgili yapılan araştırmada da ileri sürülenlerin teyit edilemediği anlaşılmaktadır. Gizli tanığın beyanlarında bahsi geçen Murat Canlı isimli şahsın 8.01.2022 tarihinde cezaevine girdiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan bu gizli tanığın gizli tanıklıktan çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Gizli tanığın gerçeğe aykırı beyanları dışında herhangi bir delil yoktur."

'İRTİBATIM OLSAYDI, ÖRGÜTE YÖNELİK KAPSAMLI SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ANDA DOSYADA YER ALMAM GEREKİRDİ'

Olur, hiçbir eylem içerisinde yer almadığını yineleyerek "Allah büyüktür diyorum. Adaletinize güvenmek istiyorum. Beraatimle beraber tahliyemi talep ediyorum. Benim kaçma şüphem yoktur. Ben kendi pasaportumla uluslararası arenada ulaşan, adresi belli normal, Türk milliyetçisi bir vatandaşım" dedi.

Mahkeme heyeti, Olur'a suç örgütüne yönelik ana davanın sanıklarından Ercan Ekşi'yle irtibatı da soruldu.

Konuyla ilgili daha önce emniyette beyanda bulunduğunu belirten Olur, "Geçen zaman nedeniyle hepsini hatırlamam mümkün değil. Ercan Ekşi’nin müteahhit olduğunu hatırlıyorum ve o dönem benim Beyaz TV’de etkim olduğunu düşünerek reklam konusunda beni aramıştı. Tabii öyle bir durum yoktu. Görüşmemiz buna ilişkindir. Diğer adı geçen kişilerle görüşmem olmamıştır. Zaten bir irtibatım olsaydı, örgüte yönelik kapsamlı soruşturmanın yürütüldüğü anda dosyada yer almam gerekirdi" açıklamasını yaptı.

'SENİN DE TAKİPÇİN VAR DİYEREK TOPLUMU AYDINLATACAK PAYLAŞIMDA BULUNMAMI İSTEDİ'

Sedat Peker'in sözlerini kendi Twitter hesabında paylaşmasına ilişkin suçlamalara da değinen Emre Olur, paylaşımları gerçekleştirdiğini kabul etti ve şunları kaydetti:

"Sosyal medya paylaşımlarını ben gerçekleştirdim ancak bu tweetleri suç unsuru içermediği ve suç varlığı kabul edilse dahi Sedat Peker suç örgütünün herhangi bir amacına hizmet etmeyeceği anlaşılmaktadır. Bu paylaşımlar Sedat Peker’e olan sempatim nedeniyle gerçekleşmiştir. Benim gibi paylaşımda bulunan binlerce kullanıcı bulunabilir.

Dubai’de sahte hesaplarla ilgili görüşmüştük. 'Ben tweet atamıyorum. Senin de takipçin var' diyerek toplumu aydınlatacak paylaşımda bulunmamı istedi. 'Şahsımı bir yere çekmeye çalışıyorlar. Biz hiçbir zaman devlete karşı olmadık.' dedi. Ben de Sedat Peker’in hesaplarını etiketleyip 'Sahte hesapların tweetlerini paylaşmayın' dedim. Ben doğru bir şey yaptığıma inanıyorum. FETÖ’nün en büyük dezenformasyon araçlarından biri de sosyal medya…

Ben suçlu, Türkiye’de suça karışan biri olsaydım, vatan hainleri gibi 'Türkiye'de adalet yok' diyerek sığınma talebi yaparım. Ama ben kendi talebimle uçağa bindim. Aklanacağımı biliyorum, bu niyetle geldim."

'GİZLİ TANIK KENDİ BEYANLARINI ÇÜRÜTTÜ'

Emre Olur’un avukatı duruşmada yaptığı savunmada müvekkilinin sicili temiz biri olduğunu söyledi.

Dosyada suç örgütüyle ilgili herhangi bir tutuklu bulunmadığını söyleyen avukat, şöyle devam etti:

"Ana dosyada daha ağır suçlarla itham edilen kimse tutuklu değilken, Emre Olur orantısız bir tedbirle tutuklu bulunmaktadır. Sedat Peker suç örgütünün varlığı henüz mahkemece ortaya konmamıştır. Kasten yaralama olayında gizli tanığın beyanı dışında herhangi bir somut bir delil bulunmadığı gibi. Buraya gelmeden önce bir video izledim sosyal medyada, gizli tanık kendi beyanlarını çürütmüştür. Emre Erciş'in beyanları da ortadadır. Emre Olur’un herhangi bir illiyeti olmadığı ortaya konmuştur.

'SOMUT BİR DELİL YOK, TAHLİYESİNİ İSTİYORUZ'

Emre Olur neden bugün tutuklu? Bu bizim tarafımızdan anlaşılmamaktadır. Baktığımızda karşımıza 'Emre Olur tweet atmıştır.' çıkıyor. Twitter'da atılan bütün tweetlere baktığımızda herhangi bir suç teşkil etmemektedir. Reis Sedat Peker’in kendisini açıklamasına zaman zaman yardımcı olmuştur. Herhangi bir baskı, cebir veya bunlara ilişkin bir emare yoktur.

Emre Olur tutuklu bulunduğu ilk günden bu yana bütün bildiklerini samimi bir şekilde anlattı. ‘Bu benim adıma açılmış sahte bir hesap, alakam yok’ diyebilirdi. Ama öyle yapmadı. Yargılama makamlarına yardımcı oluyor. Örgüt üyeliğinde ayırt edici bir fark olarak hiyerarşik yapı çıkıyor. Hal durum böyleyken Emre Olur’un suçlamaya yönelik örgüt üyeliğinin ya da bu yaralama olayında yer aldığına dair somut bir delil karşımıza çıkmadığından ötürü öncelikle tahliyesini istiyoruz. Adli kontrol hükümlerinden biri uygulanarak serbest bırakılmasını istiyoruz."

Mahkeme heyeti, adli kontrol olarak yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak Olur’un tahliyesine karar verdi. Ayrıca gizli tanığın tanıklığının düşürülmesine hükmedildi. Gizli tanığının beyanlarının dosyadaki hükme esas alınamayacağının altı çizildi.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar sonrası hakkında arama kararı çıkartılan Ahmet Emre Olur, Arnavutluk'ta Tiran Havalimanı'nda gözaltına alınarak 18 Eylül'de Türk yetkililere teslim edilmişti.

Türkiye'ye getirilen Olur, sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde 21 Eylül'de, 'suç işlemek amacıyla örgüte üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olur hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 'Reis Sedat Peker Suç Örgütü' hakkında açılan davanın Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği belirtilmişti.

Emre Olur'un Türkiye'den ayrıldığı ve yurt dışında bulunduğu süreçlerde Peker'in yanında olduğu söylenen iddianamede, 'örgütün sosyal medya işlerinden sorumlu olduğu' ifade edilmişti.

İddianamede, "Şüphelinin sosyal medya hesapları üzerinden yaklaşık 400 bin takipçiye ulaştığı, takipçi sayısı ile geniş kitlelere ulaşıp örgüt propagandası yaparak örgüt üyelerini diri tutmaya çalıştığı, ayrıca paylaşımlarında örgütün toplum üzerinde varlığını hissettirmeye yönelik paylaşımlarda da bulunduğu tespit edilmiştir" görüşü yer almıştı.

Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin aldığı karar doğrultusunda sosyal medya kullanımının kısıtlandığı anımsatılan iddianamede, metinleri Olur'a WhatsApp'tan gönderdiği ve Olur'un da bu metinleri kendi sosyal medya hesabından yayımladığı söylenmişti.

İDDİANAMEDE GİZLİ TANIK BEYANLARI YER ALDI

Olur'un, söz konusu davanın sanıklarıyla yakın ilişki içinde olduğunu gösteren HTS kayıtları bulunduğu söylenen iddianamede, gizli tanık beyanına da yer verilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran gizli tanığın, Emre Erciş'in silahla yaralanması eylemini Peker'in talimatları doğrultusunda Olur'un organize ettiğini söylediği aktarılmıştı.

İddianamede, Olur'un, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'silahla kasten yaralama' suçlarından 3 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem