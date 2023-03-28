Silivri’de 6 kişinin ölümüne neden olan kamyon şoförü tutuklandı

İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan kazanın faili tutuklandı.

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Silivri’de 6 kişinin ölümüne neden olan kamyon şoförü tutuklandı

Silivri TEM Otoyolu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı feci kazanın faili tutuklandı.

Kaza, Silivri TEM Otoyolu'nda dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Kum yüklü hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak seyir halindeki iki otomobilin üzerinde devrildi. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı.

Konuya ilişkin başlatılan çalışmalar çerçevesinde kamyon şoförü M.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Metris Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA

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