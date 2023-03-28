TİP milletvekili aday adaylığı için partiye yapılan başvuru sayısını açıkladı
TİP, milletvekili aday adaylığı için partiye yapılan başvuru sayısının bin 397 olduğunu açıkladı.
Türkiye İşçi Partisi’nde (TİP) milletvekili aday adaylığı başvuruları sona erdi. Partiye adaylık için toplamda bin 397 başvuru yapıldığı açıklandı.
Aday adaylığı başvuru koşulu olarak deprem bölgesine gönderilmek üzere 1 gıda ve 1 hijyen kolisiyle yapılırken, başvuruların 622’si kadın, 775’si ise erkekler tarafından yapıldı.
Adaylık için 18-25 yaş aralığındaki 220 kişi, 25-35 yaş aralığındaki 479 kişi, 35-44 yaş aralığındaki 565 kişi ve 44 yaşından büyük olan ise 133 kişi başvurdu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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