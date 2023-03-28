Sağlık Bakanlığı, 31 bin 600 yeni personel alacak

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, taşra birimlerinde çalışmak üzere 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alacak.

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Sağlık Bakanlığı, 31 bin 600 yeni personel alacak

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde çalışmak üzere bin 665 ortaöğretim, 21 bin 709 ön lisans ve 8 bin 226 lisans olmak üzere toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacağını açıkladı.

Buna göre, istihdam edilecek 31 bin 600 sağlık çalışanı, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile alınacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Adaylar tercihlerini 28 Mart– 3 Nisan arasında ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan ilanına göre istihdam edeceği kadrolar şöyle:

- Biyolog: 28

- Çocuk Gelişimcisi: 102

- Diğer Sağlık Personeli: 100

- Dil ve Konuşma Terapisti: 41

- Diyetisyen: 255

- Ebe: Bin 530

- Fizyoterapist: 510

- Hemşire: 867 Ortaöğretim, 5 Bin 202 Lisans; Toplamda 6 Bin 69

- İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist): 28

- Odyolog: 26

- Perfüzyonist: 25

- Psikolog: 255

- Sağlık Fizikçisi: 33

- Sosyal Çalışmacı: 91

- Sağlık Teknikeri (Anestezi): 480

- Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 87

- Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 439

- Sağlık Teknikeri (Röntgen): 521

- Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı): 315

- Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 153

- Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 102

- Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 131

- Sağlık Teknikeri (Eczane): 204

- Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji): 25

- Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 510

- Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım): 510

- Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 183

- Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): Bin 122

- Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi): 51

- Sağlık Teknikeri (Odyometri): 119

- Sağlık Teknikeri (Ortopedi): 153

- Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi): 51

- Sağlık Teknikeri (Podolog): 20

- Sağlık Teknikeri (Radyoterapi): 28

- Sağlık Teknikeri (Optisyen): 20

- Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım): 420

- Sağlık Teknisyeni (Anestezi): 53

- Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı): 13

- Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar): 50

- Sağlık Teknisyeni (Röntgen): 62

- Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter): 200

Kaynak: Gerçek Gündem

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