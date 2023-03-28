AKP'li belediyenin depremzedeler için aldığı gıda kolilerinin arkasından yine bir AKP’li isim çıktı

AKP’li Güneysınır Belediyesi’nin depremzedelere gönderdiği gıda kolilerini AKP’li ilçe yöneticisinden aldığı ortaya çıktı.

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AKP'li belediyenin depremzedeler için aldığı gıda kolilerinin arkasından yine bir AKP’li isim çıktı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afetzedeler için AKP’li Güneysınır Belediyesi tarafından gönderilen yardım kolilerinin, AKP yöneticisinden satın alındığı ortaya çıktı.

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, Konya’nın Güneysınır Belediyesi, 17 Şubat 2023 tarihinde depremzedelere göndermek üzere 80 adet gıda kolisi aldı.

Kamu İhale Kanunu’nun 22-d maddesine göre parasal limitin altında kaldığı için ihale düzenlemeden doğrudan alım yapan belediye, 80 adet gıda kolisini AKP’li Tunahan Aytekin’den satın aldı.

AKP'li belediyenin depremzedeler için aldığı gıda kolilerinin arkasından yine bir AKP’li isim çıktı - Resim : 1

Belediyenin 80 adet gıda kolisi için 40 bin 396 TL ödeme yaptığı Tunahan Aytekin’in, AKP Güneysınır İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıktı. Gıda kolilerinin içeriğine ilişkin detaylara ise ihale ilanında yer verilmedi.

AKP'li belediyenin depremzedeler için aldığı gıda kolilerinin arkasından yine bir AKP’li isim çıktı - Resim : 2

Geçtiğimiz ay Balıkesir’de AKP’li Karesi Belediyesi’nin depremzedeler için gönderdiği battaniyelerin, AKP Karesi İlçe Teşkilatı yöneticisi Zeki Akalın’dan alındığının ortaya çıkması, kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.

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