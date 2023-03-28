Meteoroloji'den 20 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı!

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda, "Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji'den 20 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji, bu geceden itibaren Karadeniz’de, yarın ise İç Anadolu’da kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji’nin İç Anadolu Bölgesi için yaptığı uyarıda şu ifadeler yer aldı:

“29.03.2023 Çarşamba günü İç Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların zamanla Konya, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri, Yozgat ve Sivas çevreleri, Ankara'nın ve Kırıkkale'nin güney ilçeleri ile Karaman'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (10-20 cm), Sivas’ın ve Yozgat’ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinden sonra yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

KARADENİZ'DE SOĞUK HAVA CUMA GÜNÜNE KADAR KALACAK

Meteoroloji tarafından Karadeniz Bölgesi için yapılan uyarıda, "Karadeniz Bölgesi'nde beklenen yağışların bu gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm) şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Trabzon'un, Giresun'un ve Ordu'nun iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt ve Tokat çevreleri) ile Bolu'nun yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma, kıyı kesimlerde su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların perşembe sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, ancak soğuk havanın cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor" denildi.

Meteoroloji'den 20 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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