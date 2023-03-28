Kayseri'de belediye önünde kendini ateşe verdi!

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen olayda, eşi ve çocuğuyla birlikte belediye binası önüne gelen bir kişi üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi.

Son Güncelleme:
><

Kayseri'de Yahyalı Belediyesi önüne gelen bir kişi bir süre burada bağırmaya başladı.

Eşi ve çocuğuyla beraber olan şahıs, elindeki benzin bidonunu dökünce vatandaşlar, polis ve belediye işçileri müdahale etmek istedi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Dökülen benzinin alev almasıyla şahıs, eşi, çocuğu, olaya müdahale etmek isteyen polis memuru ve 2 belediye işçisi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Muharrem İnce özür diledi, Fazıl Say'dan yanıt geldi Muharrem İnce özür diledi, Fazıl Say'dan yanıt geldi
Gezi tutuklusu Can Atalay, AYM'ye taşıdığı davayı kazandı: "Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ihlal edildi" Gezi tutuklusu Can Atalay, AYM'ye taşıdığı davayı kazandı
Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Konya'da Millet Buluşması'nda konuştu: Bu ülkeye adaleti getireceğim Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Millet Buluşması'nda konuştu
Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelik, Erdoğan'a hakaretten beraat etti: Bu karar şimdiden yargının siyasi dönüşüme inancını da ortaya koydu Bu karar şimdiden yargının siyasi dönüşüme inancını da ortaya koydu
Bergüzar Korel'den alkışlanacak hareket! Herkes takdir etti Bergüzar Korel'den alkışlanacak hareket! Herkes takdir etti
Eşlerine sadık olamayan burçlar! Gözünüzü onlara karşı dört açın Eşlerine sadık olamayan burçlar! Gözünüzü onlara karşı dört açın
ÇOK OKUNANLAR
Kar Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 20 derece birden düşüyor! Kar Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 20 derece birden düşüyor!
Aksoy Araştırma verileri: İşte Muharrem İnce’nin adaylığıyla ortaya çıkacak senaryolar İşte Muharrem İnce’nin adaylığıyla ortaya çıkacak senaryolar
Mart ayında yapılan 11 anketin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları Mart ayında yapılan 11 anketin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
Üç anket şirketi de aynı fikirde: Kılıçdaroğlu seçimi ilk turda bitiriyor Üç anket şirketi de aynı fikirde: Kılıçdaroğlu seçimi ilk turda bitiriyor
Millet İttifakı'nın dezavantajı: Bu seçimde kural değişti, vekil dağılımı nasıl olacak? Bu seçimde kural değişti, vekil dağılımı nasıl olacak?