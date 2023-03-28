Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Konya'da Millet Buluşması'nda konuştu: Bu ülkeye adaleti getireceğim

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’daki Millet Buluşması’nda konuştu. Kılıçdaroğlu, "Benim size sözüm var bu ülkeye adaleti getireceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kürsüye davet etti.

Kılıçdaroğlu, başkanların ellerini havaya kaldırdı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Beraber, birlikte çalışırsak güzel ülkemize huzuru getireceğiz. Bahar geldi ama baharı her yıl getireceğiz, her mevsim getireceğiz.

Ereğli müzesini biliyorum ama gezme şansım olmadı. Eti'lerden kalan çok sayıda tarihi eser var, Ulu Cami'nizi biliyorum. Bu bölgenin en kadim şehirlerinden, kentlerinden, ilçelerinden birisi Ereğli'deyim ve mutluyum. Türkiye'nin ve dünyanın en lezzetli beyaz kirazının başkentindeyim bunu da gayet iyi biliyorum. Buğday üretiminde birinci sırada. Ereğli'de sizlerle beraber olmak, sizlerle birlikte Türkiye'nin sorunlarını konuşmak görevlerimden birisidir.

Değerli dostlarım, Konya'nın kadim bir ilçesi. Konya'da kadim bir kentimiz. Mevlana'nın bulunduğu, onun felsefesini öğrenmek ve halka anlatmak ve adaleti sadece kendi ülkemize değil dünyaya anlatmak hepimizin görevidir. Adalet bir kutup yıldızı gibidir. Benim size sözüm var bu ülkeye adaleti getireceğim.

Adalet sadece mahkeme salonlarında tecelli etmez. Madem ki kainat adalet üzerine inşa edildi, adaleti hayatımızın her yerinde ve her alanında gerçekleştirmek zorundayız. Konya, Hollanda'dan büyük bir şehir. Konya, Hollanda'dan büyükse tarımda daha iyi bir yerde olması lazım Türkiye'nin. 2021 yılında Hollanda'nın 114 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı var. Koskoca Türkiye 24 milyarlık tarım ürünü ihraç ediyor. Türkiye sadece 24 milyarlık ürün ihraç ediyorsa düşünmemiz lazım. Türkiye artık dünyayla yarışmak zorundadır, Türkiye artık bölgesinin lideri olmak zorundadır.

Güneşli günleri hep beraber göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz hiç merak etmeyin. Gençler endişe etmeyin, dünyanın neresine gitmişse bir gencimiz güler yüzle ülkesine dönecek. Sizin özgürlük alanınızı genişleteceğiz. Attığınız bir tweet dolayısıyla babanız veya anneniz kuşku duymayacak çünkü bilecek ki artık bu ülkede demokrasi var. Güvenlik görevlisi sabahın 5'inde, 6'sında kapınıza dayanmayacak bilecek ki bu ülkede artık özgürlük var.

18 milyon 700 bin dekar tarım arazisi var sadece Konya'da. 7.5 milyon tarım alanı sistemin dışına çıktı. Sulamada yeteri kadar olmadı. Meşhur bir baraj, GOP var. Konya Ovası'na 20 yıldır su gelmiyor doğru dürüst. O suyu getireceğim, o çiftçiyi mutlu edeceğim.

Düzeni ben değil, düzeni siz değiştireceksiniz. İktidara ben değil, siz getireceksiniz. Bu ülkede 5.5 milyon genç ilk kez oy kullanacak ve gençler dünya siyaset tarihine çok güzel bir armağan bırakacaklar. 'Biz otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdik' diyeceksiniz.

Kırsalda çalışan bütün gençler ve kadınlar, onların SGK primlerini devlet ödeyecek. Bütün çiftçi kardeşlerime seslenmek isterim. Sizin bankalara, kooperatiflere olan kredilerinizin faizlerini sileceğiz. Siz üreteceksiniz, siz kazanacaksınız. Dışarıdan buğday, arpa, fasulye, canlı hayvan, et, mercimek tamamını bitireceğiz. Herkes üretecek, kazanacak. Havza bazlı planlama yapacağız. Kim neyi üretecek, kaçtan satacak belli olacak. Maliyet + makul kar eşittir taban fiyat. Hiçbir üretici zarar etmeyecek.

Çiftçilere kırmızı mazot vereceğiz.

Allah nasip eder 15 Mayıs'ta iktidarız, 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız.

Sosyal devlet halkına hizmet götüren devlettir. Bu ne demek. Bu beşli çetelere hizmet değil, vatandaşa hizmet demek. Esnaf kardeşlerim de orta direği temsil eder. Esnaf zor durumda sattığı ürünün yerine yenisini alamıyor. 6 lider söz verdik, Esnaf bakanlığı olacak. Sicil affı çıkaracağız. O konuda hiç kimse endişe etmesin. Pandemi döneminde zor durumda kaldı, uzun süre dükkanlar kapalı kaldı. O dönemde çektikleri kredilerin faizlerini sileceğiz. Stopajı da sıfırlayacağız, yok öyle bir şey. İsraf haramdır diye biliyoruz, israf haramdır diye inancımızda var. İlk yapacağımız iş israfı önlemek. Kararname çıkaracağım.

Paraları beşli çetelere yedirirseniz size kalmaz. O paraları son kuruşuna kadar alacağım.

Parlamentodan süratle yasa çıkartacağız. Aile toplumun temel taşıdır. Hiçbir aile kendini sahipsiz hissetmesin. Her aile sosyal devletin koruması altında olsun. Aile destekleri sigortası çıkartacağız. 1971'den beri çıkması gereken bu kanun çıkmadı. Size yardımlar yapılıyor oyunuzu bize verin, yoksa yok diyorlar. Biz hiçbir ayrım yapmayacağız. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğiz.

İsrafı engelleyince Türkiye güçlü, zengin bir ülkedir. Parayı beşli çeteye yedirirseniz size para kalmaz. O paraları son kuruşuna kadar alacağım! Hem diyorlar biz milletçiyiz, hem dolar bazlı garanti! İhale alıyorsun dolarla, kâr veriyorsun dolarla, garanti veriyorsun dolarla... Bütün bunların tamamını milliyetçi kardeşiniz TL'ye çevirecek. Endişe etmeyin, TL olacak.

Her çocuk okulda sağlıklı bir şekilde beslenecek. Hiçbir aileye yük olmayacaklar, zengin fakir ayrımı olmayacak, herkes aynı çantadan beslenecek. İktidarımızda göreceksiniz 2 kilo et 1 gram altın etmeyecek!

Mülakat kalkacak, torpil bitecek... Kul hakkını yedirmeyeceğiz. Herkesin hakkını teslim edeceğiz.

2 bin 400 yıl önce söylenmiş, devleti yönetenler yönetirken zenginleşirlerse artık halkı değil kendi mal varlıklarını düşünürler. Mal varlığımı açıkladım, adaylığım kesinleştiğinde bütün Türkiye'ye göstereceğim, herkes görecek.

Temiz bir siyaset getireceğiz. Vatandaş-siyasetçi arasında güven köprüsünü yeniden inşa edeceğiz. Halka doğruları söyleyen halktan yana olan yeni bir anlayışı getireceğiz.

İki değerleri arkadaşım var onlarla beraber geldim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ne dedik birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz. 5,5 milyon gençten söz istiyorum. Her arkadaşınızı ikna edeceksiniz, sandığa gidecek ve Millet İttifakı'na oy verecek. Benim de sözüm söz!

Kaynak: Gerçek Gündem