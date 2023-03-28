Sedat Peker'in yargılandığı 'Köfteci Yusuf' davasında yeni gelişme

Afyonkarahisar'daki bir et entegre tesisinin, tehditle Bursa'da "Köfteci Yusuf" restoran zincirinin sahibine satılmaya çalışıldığı iddiasıyla, aralarında organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in de bulunduğu tutuksuz 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Sedat Peker'in yargılandığı 'Köfteci Yusuf' davasında yeni gelişme

Sedat Peker'in de yargılandığı "Köfteci Yusuf" davasının görülmesine devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatlarından bazıları katıldı.

CENGİZ V. VEFAT ETTİ

Mahkeme başkanı, Sedat Peker hakkındaki kırmızı bülten ve yakalamanın infaz edilmediğinin anlaşıldığını, haklarında dava açılan sanıklardan Cengiz V.'nin ise vefat ettiğini belirtti.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunmalarını yapan bazı sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraat ve duruşmalardan bağışık tutulma (mahkeme salonunda bulunmaktan muaf olma) talebinde bulundu.

SEDAT PEKER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Mahkeme heyeti, sanık Sedat Peker hakkındaki yakalama ve kırmızı bülten kararlarının devamına, bazı sanıkların duruşmalardan bağışık tutulmasına yönelik taleplerin ise reddine karar verdi.

Ayrıca, başka bir davadan tutuklu Remzi Y'nin gelecek celse SEGBİS'le hazır edilmesi için Afyonkarahisar'daki cezaevine müzekkere yazılmasına ve bazı sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı ekim ayına erteledi.

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar'da Mehmet S'ye ait, 2017 yılında satışa çıkarılan et entegre tesisinin, aracılar vasıtasıyla Bursa merkezli restoran zinciri "Köfteci Yusuf"un sahibi Yusuf Akkaş'a 20 milyon liraya satılması için görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti. Akkaş'ın, satış sürecinin uzaması nedeniyle tehdit edildiği iddiasıyla şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Suç örgütü kurdukları iddia edilen ve 6 Temmuz 2020'de gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklanmış, dava sürecinde tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Sanıkların Sedat Peker ile bağlantılı oldukları iddia edilmişti.

Davada dosyası ayrılan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede, Peker'in "suç işleme amacıyla örgüt kurma, varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" suçundan yargılanması istenmişti.

Davanın sanıklarından Erhan K'nin ele geçirilen telefonunda yapılan incelemede Peker'le yaptığı telefon görüşmesinin kaydına ulaşıldığı aktarılan iddianamede, görüşmenin deşifresine yer verildi. Görüşmelere göre Sedat Peker'in sanıklar Erhan K. ve Ahmet A'ya müşteki Yusuf Akkaş'a yönelik nitelikli yağma eylemine ilişkin talimat verdiği ileri sürülen iddianamede, sanıklardan Mehmet S'nin telefonunda ise Akkaş'ın iş yerinde çıkarılmış kavgaların görüntülerine rastlandığı belirtilmişti.

Yargılama Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ederken mahkeme heyeti dosyanın, İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan dosya ile birleştirilmesine karar vermişti. İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bu konuda muvafakat verilmemesinin ardından iki mahkeme arasında oluşan birleştirme uyuşmazlığının giderilmesi ve yargılama yerinin belirlenmesi istemiyle dosyalar Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmişti. Daire, Bursa'daki davanın, İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin davası ile birleştirilmesine yer olmadığına, birleştirme kararının kaldırılmasına ve davaların her mahkemenin kendi dosyaları üzerinden yürütülmesine karar vermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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