Gaziantep Valiliği, uyardı: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor!

Gaziantep Valiliği, kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı yaptı. Valilik tarafından yapılan uyarıda, "Sel ve su baskını ile çadır uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

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Gaziantep Valiliği, uyardı: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor!

Gaziantep Valiliği, Gaziantep için yarın beklenen fırtına ve kuvvetli yağışa ilişkin uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) konuya ilişkin açıklaması, Valilik’in Twitter hesabından, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın kuvvetli fırtına ve yağış beklenmektedir. Yağış ve fırtınanın oluşturabileceği sel ve su baskını ile çadır uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır” notuyla paylaşıldı.

MGM'nin açıklaması ise şöyle:

"Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-60 hamlesi 70 km/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (60-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Beklenen kuvvetli yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı ve çadır uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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