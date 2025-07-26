Silivri Cezaevi'nde Bir Nikah Daha: 'Duvarlar Sevgimize Engel Olamaz'

İBB operasyonları kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce'nin ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün de cezaevinde evleniyor. Akgün, Silivri Cezaevi'nde gerçekleşecek nikah duyurusunda umut ve aşk vurgusu yaptı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Silivri Cezaevi'nde Bir Nikah Daha: 'Duvarlar Sevgimize Engel Olamaz'
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ederken, birçok kişinin tutuklandığı operasyonlar sebebiyle aylardır hayatlarını cezaevinde geçiren kişiler evliliklerini dahi hapiste gerçekleştirmek zorunda kalıyor. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce'nin geçtiğimiz mayıs ayında cezaevinde yapılan nikah töreniyle Filiz Kahveci ile evlenmesinin ardından bir nikah haberi daha geldi.

Tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, 30 Temmuz'da Silivri Cezaevi'nde evleneceğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Gürkan Akgün, eğer tutuklanmasaydı 26 Temmuz’da sevdiklerinin de katılımıyla bir düğün yapacaklarını söyleyerek "Biz evleniyoruz! Sizleri nikah törenimize davet edemiyoruz, şartlar malum. Ama dışarıda buluşmak, sarılmak, sevinmek, eğlenmek serbest. Aslında tüm bu başımıza gelenler olmasaydı, 26 Temmuz’da, evet tam da bugün düğünümüzü yapmaya karar vermiştik ve sizlere de haber vermek üzereydik ki... Hayat işte! Yapılan planlar bazen gerçekleşmeyebiliyor" dedi.

Silivri Cezaevi'nde Bir Nikah Daha: 'Duvarlar Sevgimize Engel Olamaz' - Resim : 1

'UMUDUMUZ SÖNMEDİ, SÖNMEYECEK'

Hayatın da aşkın da bekleyemeyeceğini söyleyen Akgün, "Yaşıyorsak hâlâ; Ve birbirimizi; tertemiz, koşulsuz, uçsuz ve bucaksız seviyorsak -ki öyle Ne duvarlar, ne demir kapı, kör pencere engel olabilir bize.. 30 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde, izin başvurularımız da olumlu neticelenirse şayet, CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Sayın Dilek Kaya İmamoğlu’nun şahitliklerinde, ailelerimizin katılımıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan’ın kıyacağı nikah törenimizi Silivri’de gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Nikah duyurusunda umut vurgusu da yapan Gürkan Akgün, "Umudumuz hiç sönmedi, sönmeyecek de. Hep birlikte horon oynayıp, halaylar çekeceğimiz, bağıra çağıra şarkılar söyleyeceğimiz özgür günlerde buluşacak; daha nice düğün, dernekler kuracağız. Şimdilik böyle…" sözlerine yer verdi.

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