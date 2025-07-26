Tüm Türkiye Onu Konuşmuştu! Yangında Ağır Yaralanan Orman İşçisinden Haber Var

Eskişehir'de başlayan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında ağır yaralanan orman işçisi Kader Dereli’nin tedavisi sürüyor. El, yüz ve bacaklarında 2. ve 3. derece yanıkları bulunan Dereli, yanık ünitesinde enfeksiyon riski nedeniyle gözetim altında tutuluyor. Eşi Asiye Dereli, ameliyat geçiren eşinin son halini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Tüm Türkiye Onu Konuşmuştu! Yangında Ağır Yaralanan Orman İşçisinden Haber Var
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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine kadar yayılan orman yangınına müdahale eden orman işçisi Kader Dereli, yangın sırasında ağır şekilde yaralandı. Denizli'den bölgeye destek amacıyla gelen Dereli, Sarıcaova köyü yakınlarında alevlerin ortasında kaldı.

Tüm Türkiye Onu Konuşmuştu! Yangında Ağır Yaralanan Orman İşçisinden Haber Var - Resim : 1

Yüzü, elleri ve bacaklarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar tespit edilen Dereli, hızla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisine burada başlanan orman işçisi, geçirdiği ameliyatın ardından enfeksiyon riskine karşı yanık ünitesinde gözetim altına alındı. Yetkililer, Dereli'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Tüm Türkiye Onu Konuşmuştu! Yangında Ağır Yaralanan Orman İşçisinden Haber Var - Resim : 2

Yangınla mücadelede gösterdiği kahramanca çaba ile takdir toplayan Dereli’nin sağlık durumu yakından izleniyor. Ailesi ise günlerdir hastanede onun başından ayrılmıyor. Kader Dereli’nin eşi Asiye Dereli, hastanede eşine destek olurken, sosyal medya hesabından eşinin son halini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta yüzü, elleri ve bacakları sargılarla kaplı olan Dereli’nin durumu yürek burktu.

Tüm Türkiye Onu Konuşmuştu! Yangında Ağır Yaralanan Orman İşçisinden Haber Var - Resim : 3

Orman Genel Müdürlüğü ve sağlık ekipleri, benzeri durumların yaşanmaması adına hem müdahale hem de koruyucu ekipmanlar konusunda gerekli değerlendirmeleri sürdürüyor. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Tüm Türkiye Onu Konuşmuştu! Yangında Ağır Yaralanan Orman İşçisinden Haber Var - Resim : 4

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